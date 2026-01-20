Reyes de España visitaron la zona del choque ferroviario en Andalucía

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, se desplazaron este martes hasta Andalucía para acompañar a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el domingo, que ha dejado al menos 41 personas fallecidas.

Reyes de España visitaron la zona donde se chocaron dos trenes

Vestidos de negro, los monarcas llegaron poco antes del mediodía a la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, epicentro del siniestro.

Allí recorrieron el lugar donde aún permanecen los restos de los dos trenes involucrados y donde continúan las labores de búsqueda ante la posibilidad de hallar más cuerpos.

Posteriormente, los reyes se trasladaron a un hospital de Córdoba para visitar a los heridos y reunirse con sus familiares. Felipe VI manifestó ante la prensa que el objetivo de la visita era transmitirles “el cariño de todo el país”, subrayando que el accidente ha sido un impacto profundo para la sociedad española.

Según la última actualización del gobierno andaluz, el número de víctimas mortales se elevó a 41 tras el hallazgo, durante la noche del lunes, del cuerpo sin vida de una persona que se encontraba en uno de los vagones del tren de la compañía Iryo.

Las autoridades indicaron además que 39 personas permanecen hospitalizadas en distintos centros de la región, una cifra que podría variar conforme avancen las tareas de rescate.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que el balance final de fallecidos podría aproximarse a las denuncias por personas desaparecidas, que ascienden a 43.

Explicó que el proceso de verificación consiste en cruzar los reportes de desaparecidos con la identificación de las víctimas mortales, un trabajo que aún no ha concluido.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan operando en la zona del accidente con apoyo de maquinaria pesada. El objetivo principal es levantar varios vagones de uno de los trenes, que cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura.

Para esta labor se emplearán grúas de gran capacidad, dada la complejidad del terreno y el estado de las estructuras.

El choque ocurrió el domingo en horas de la tarde, cuando dos trenes de alta velocidad que circulaban por vías paralelas colisionaron a la altura de Adamuz. En total, cerca de 500 pasajeros viajaban en ambos convoyes.

Los últimos coches del tren del operador privado italiano Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarrilaron y dos de sus vagones terminaron sobre la vía contigua.

En ese momento pasaba un tren de la empresa pública Renfe, que se dirigía de Madrid a Huelva, y que impactó contra ellos.

Las autoridades han descartado inicialmente un exceso de velocidad y un error humano, y han centrado ahora la investigación en las condiciones de la infraestructura y del material ferroviario. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, afirmó que la hipótesis del fallo humano está prácticamente descartada.

En los últimos días, una imagen difundida por la Guardia Civil, en la que se observa un tramo de raíl con un fragmento faltante, ha generado numerosas especulaciones.

No obstante, el ministro Puente advirtió que aún es prematuro determinar si esa rotura fue la causa o una consecuencia del descarrilamiento, y calificó el accidente como “extraño”, especialmente por haberse producido en un tramo de vía recientemente renovado.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó de forma tajante la posibilidad de un sabotaje, señalando que desde el inicio la investigación se ha enfocado únicamente en aspectos técnicos relacionados con el transporte ferroviario.