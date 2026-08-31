Una persona fallecida y más de 20 desaparecidos por inesperada inundación en el Gran Cañón

Reportes oficiales informaron que el 29 de agosto se registró una inusual inundación en el Parque Nacional Gran Cañón y, a raíz de afectaciones en la infraestructura y pasos peatonales, más de 20 personas se encuentran desaparecidas, se ha evacuado a otras en helicóptero y se confirmó el fallecimiento de un hombre de 46 años.

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Autoridades del parque también anunciaron que, a causa de las inundaciones, se vio seriamente afectada una de las tuberías que abastece de agua potable a los turistas en los hoteles, y los recursos con los que cuentan ahora son limitados.

El arroyo Bright Angel y la zona de Phantom Ranch, según el comunicado oficial del parque nacional, fueron las principales zonas afectadas por la inundación. En el mismo, solicitan la ayuda de la comunidad para obtener información sobre las personas que aún permanecen desaparecidas o las que pudieron haber transitado por el sendero North Kaibab mientras practicaban senderismo.

¿Cuáles fueron los motivos de la inundación?

Debido a las torrenciales lluvias monzónicas, que se producen normalmente en verano, los suelos que ya estaban débiles se vieron afectados y grandes cantidades de agua junto con lodo y rocas descendiendo a grandes velocidades arrasaron con las zonas ya mencionadas y los hoteles internos del parque.

El Servicio Meteorológico pronostica nuevas tormentas y posibles desprendimientos de rocas, por lo que el parque permanecerá cerrado, al igual que la totalidad de sus hoteles, y se continuará con las evacuaciones de personas que hayan quedado atrapadas por el colapso de los puentes peatonales.

Impacto turístico del Gran Cañón

El Parque Nacional Gran Cañón, famoso por su imponente paisaje y rocas de más de 1.800 años de antigüedad, cuenta con 1.6 kilómetros de profundidad, y abarca más de 445 kilómetros del río Colorado; además, recibe casi 500.000 visitantes cada mes y más de 4.5 millones por año, según reportes del 2025.