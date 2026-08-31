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Rescatan a dos colombianas engañadas, retenidas y explotadas sexualmente en Nigeria

Las autoridades de Nigeria informaron que las mujeres fueron trasladadas de manera fraudulenta y posteriormente retenidas contra su voluntad.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
10:58 a. m.
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Dos mujeres colombianas que habrían sido víctimas de una red de trata de personas fueron rescatadas en Nigeria y se encuentran bajo custodia de autoridades colombianas, que adelantan los trámites necesarios para facilitar su regreso al país.

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El caso fue conocido luego de la intervención de las autoridades de Nigeria, que entregaron detalles sobre las condiciones en las que fueron encontradas las colombianas.

De acuerdo con la información suministrada, las mujeres fueron llevadas al país africano de manera irregular, bajo engaño y, posteriormente, permanecieron retenidas contra su voluntad.

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Red de trata engañó y raptó a colombianas en Nigeria

Según las autoridades nigerianas, las dos colombianas fueron trasladadas de forma fraudulenta hasta Nigeria. Una vez allí, habrían sido retenidas contra su voluntad y despojadas de sus documentos.

La investigación apunta a que detrás de estos hechos estarían ciudadanos chinos, quienes permanecen prófugos.

Las autoridades de Nigeria lograron rescatar a las colombianas que posteriormente quedaron bajo custodia de autoridades colombianas.

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Avanzan los trámites para el regreso de colombianas víctimas de trata de personas

Tras el rescate, las autoridades colombianas trabajan en la expedición de la documentación necesaria para permitir que las dos mujeres puedan regresar al país.

Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo seguimiento el caso y a los ciudadanos chinos señalados de estar relacionados con la retención de las colombianas.

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