Rinden homenaje a las 130 víctimas de atentados ocurridos en París hace 10 años

Este jueves, Francia rindió un emotivo homenaje a las 130 personas asesinadas hace 10 años durante los atentados perpetrados por terroristas suicidas y hombres armados del Estado Islámico contra cafés, restaurantes y la sala de conciertos Bataclan.

Para marcar los diez años de esta tragedia, el presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recorrieron los lugares del ataque, antes de la inauguración del Jardín del Recuerdo junto al Ayuntamiento de la capital.

En la segunda ceremonia, autoridades y representantes de asociaciones de víctimas guardaron también un minuto de silencio ante el bar Carillon y el restaurante Petit Cambodge, en el centro de París, después de que se leyera la lista de las 13 personas fallecidas allí.

Muchos parisinos se acercaron a la Plaza de la República donde, como hace 10 años, depositaron flores, velas y mensajes de apoyo. Los nombres de los 130 fallecidos, así como los de los dos sobrevivientes que no consiguieron superar el trauma y se quitaron la vida, fueron inscritos en placas conmemorativas en París.

El Museo Memorial del Terrorismo, que debe abrir sus puertas en 2029, albergará alrededor de 500 objetos relacionados con los ataques o sus víctimas, como una entrada del concierto del Bataclan, aportados por las familias.

¿Cómo fueron los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París?

Los ataques comenzaron en las afueras del Estadio de Francia donde la selección nacional disputaba un partido contra Alemania en presencia del entonces presidente francés, François Hollande. Un atentado suicida mató a una persona, el conductor de autobús Manuel Dias.

Hollande fue evacuado del estadio y pronunció un discurso en televisión sobre el "horror" que vivió el país. Días después, declaró a Francia "en guerra" contra el Estado Islámico que se extendía entonces entre Siria e Irak.

Los atacantes continuaron en la sala de conciertos Bataclan, donde actuaba la banda Eagles of Death Metal donde mataron a tiros a unas 90 personas. Decenas más fueron asesinadas en restaurantes y cafés.

Nueve atacantes murieron por disparos de la Policía o al activar los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos. Solo uno sobrevivió huyó y fue detenido meses después en Bélgica. Salah Abdeslam cumple una condena a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad.