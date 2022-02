Rusia advirtió "repercusión militar y política" contra Finlandia si ingresa a la OTAN

En el marco de la tensión que viven Ucrania y Rusia como consecuencia de una guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este último lanzó una fuerte advertencia contra Finlandia, asegurando que habría “una repercusión militar y política” si accede a la OTAN.

En VIVO: Minuto a minuto: Segundo día de la invasión de Rusia a Ucrania

"Consideramos el compromiso del gobierno finlandés con una política militar de no alineamiento como un factor importante para garantizar la seguridad y la estabilidad en el norte de Europa. La adhesión de Finlandia a la OTAN tendría graves repercusiones militares y políticas", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL