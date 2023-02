La ajedrecista que desafió al gobierno de Irán y, si regresa, será arrestada

El brutal caso de Masha Amini, joven iraní de 22 años arrestada y torturada por la policía de ese país por no usar correctamente su hiyab a manera de protesta contra el régimen ocurrido en septiembre del año pasado, todavía genera mucha polémica a su alrededor.

Este es el caso de Sara Khadem, una ajedrecista nacida en Irán, pero que reside en España debido a que en su país hay una orden de captura en su contra por no haber usado el hiyab (velo) en el Mundial de partidas rápida de Almaty que se disputó en diciembre pasado. La decisión de la deportista fue tomada para pronunciarse por la muerte de Amini.

Khadem, exiliada en un lugar secreto en España, se reunió el pasado 25 de enero con el presidente Pedro Sánchez luego de reconocer que a su casa en Teherán llegó una orden de arresto.

"Por fortuna, mi familia no ha sido amenazada. Pero tengo sentimientos muy mezclados. En el país donde vivo me siento muy apreciada, y buena prueba de ello es que me recibe el primer ministro. En mi país de origen, para el que he conseguido grandes éxitos, emiten una orden de arresto contra mí", le confesó la ajedrecista al diario El País.

En una entrevista concedida a la BBC la semana pasada, Khadem aseguró no sentir arrepentimiento alguno de su gesto a pesar de las consecuencias, aunque admite que le ha dolido tener que separarse de su familia y seres queridos más allá de que en España vive con su esposo Ardeshir Ahmadi, un cineasta y presentador que en 2015 fue encarcelado por tres meses, y con Sam, el hijo de ambos de apenas 10 meses de edad.

"No me arrepiento de nada, aunque separarme de mi familia y marcharme de Irán fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Pero si lo comparo con lo que está haciendo la gente [en las calles de Irán], no puedo decir que fuera tan difícil, porque el riesgo que ellos corren es mucho mayor", dijo.

Tras la reunión sostenida en enero, el presidente Pedro Sánchez comentó a través de su cuenta de Twitter: "Cuánto he aprendido hoy de una mujer que me inspira, la gran maestra femenina de ajedrez Sara Khadem. Todo mi apoyo a las mujeres deportistas. Tu ejemplo contribuye a un mundo mejor".

Por su parte, Sara Khadem dijo que "fue un encuentro muy cordial. Le mostré algunas aperturas [formas de empezar una partida] y hablamos sobre lo que está pasando en Irán. El presidente también se interesó por nuestra situación en España y me preguntó si necesitábamos ayuda. Tanto él como su equipo mostraron un gran interés en apoyarnos".

Khadem y su esposo no detienen su vida con esta orden de captura y continúan adelante con sus proyectos, como el de escribir libros, dar conferencias, participar en documentales y mesas redondas. Por el momento, la mujer fue contratada para ser comentarista del Mundial de ajedrez clásico que se disputará en abril en Kazajistán. Luego, competirá en un torneo en Salamanca del 25 al 29 de ese mes.

Por otra parte, Sara Khadem tiene dentro de sus planes convertirse en streamer comentando partidas de ajedrez en vivo y retomar sus estudios. La ajedrecista iraní está clasificada en el puesto 16 del escalafón mundial a pesar de no tener mucha actividad en los últimos años, pero siempre dejando un destacado rendimiento.