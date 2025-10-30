Siguen los feminicidios: Yuri Pineda fue asesinada por su expareja en plena vía pública de Medellín

Es lamentable el panorama de violencias contra las mujeres en el país. Recientemente, en el occidente de Medellín, fue asesinada Yuri Alejandra Pineda, en plena vía pública y a manos de su expareja sentimental.

Yuri tenía 19 años y había decidido terminar su relación con Luis Miguel Zapata, de 21, el pasado junio. Sin embargo, él seguía insistiéndole con una reconciliación a la que ella no cedió.

Detalles del caso de Yuri Pineda

Según un testimonio conocido por Noticias RCN, Yuri se había bajado de una estación del Metro, cuando fue perseguida por Luis Miguel, quien se movilizaba en una moto.

Justo cuando ella iba a entrar a su casa, fue interceptada por dos hombres, que la intentaron subir a una motocicleta para llevársela.

Sin embargo, los vecinos del sector se metieron en la situación para tratar de impedirlo y tumbaron las dos motos en una calle del sector.

Yuri cayó al suelo tras ser herida en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Aunque los vecinos la trasladaron de inmediato a la Unidad Intermedia de San Javier, llegó sin signos vitales.

En medio de la confusión, el feminicida logró huir. No obstante, las autoridades encontraron su cuerpo en las últimas horas.

Ahora, las autoridades buscan al amigo que lo acompañaba para establecer el grado de complicidad en el crimen.

Alerta por casos de feminicidio

De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia, con corte a septiembre se registraron 621 feminicidios en el país, de los cuales 92 ocurrieron en Antioquia, 53 en Bogotá, 44 en Atlántico y la misma cifra en Valle del Cauca.

Según el Observatorio, mayo, enero, marzo y julio han sido los meses más violentos para las mujeres en lo que va corrido del 2025.