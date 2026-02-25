CANAL RCN
Internacional

Se acerca nueva fase en la transición de Venezuela: ¿Vienen elecciones?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. dice que Venezuela necesitará elecciones justas y democráticas.

Foto: AFP.

AFP

febrero 25 de 2026
03:22 p. m.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró este 25 de febrero que Venezuela necesitará elecciones libres después de la operación militar que derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero.

Durante una cumbre de líderes caribeños en San Cristóbal y Nieves, Rubio dijo que creía que Venezuela se encaminaba hacia una siguiente fase que deberá permitir comicios. Sin embargo, no dio un plazo.

Para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo los venezolanos necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas.

La nueva fase en la transición de Venezuela

Estados Unidos, que defendió a la oposición democrática de Venezuela, ha trabajado desde la destitución de Maduro el 3 de enero con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del líder izquierdista.

El presidente Donald Trump ha expresado su satisfacción con Rodríguez, incluyendo la bienvenida que esta ha dado a las compañías petroleras estadounidenses, aunque ha amenazado con recurrir a la violencia si no cumple sus órdenes.

Rubio aceptó los recelos de algunos líderes caribeños sobre la captura de Maduro en enero, pero destacó los avances en Venezuela, incluida la liberación de presos políticos.

Estados Unidos habló de la situación actual de Venezuela

De acuerdo con Ruibio, "nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado.

Les diré esto, y lo diré sin disculpas ni temores: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas (…) El progreso que se está logrando es sustancial, pero aún queda un largo camino por recorrer.

