Se acerca nueva fase en la transición de Venezuela: ¿Vienen elecciones?

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró este 25 de febrero que Venezuela necesitará elecciones libres después de la operación militar que derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero.

RELACIONADO El salvavidas que le dio el régimen de Venezuela a Tarek William Saab para evitar la cárcel

Durante una cumbre de líderes caribeños en San Cristóbal y Nieves, Rubio dijo que creía que Venezuela se encaminaba hacia una siguiente fase que deberá permitir comicios. Sin embargo, no dio un plazo.

Para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo los venezolanos necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas.

RELACIONADO Tarek William Saab renunció como fiscal general de Venezuela y asumió la Defensoría del Pueblo temporal

La nueva fase en la transición de Venezuela

Estados Unidos, que defendió a la oposición democrática de Venezuela, ha trabajado desde la destitución de Maduro el 3 de enero con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del líder izquierdista.

El presidente Donald Trump ha expresado su satisfacción con Rodríguez, incluyendo la bienvenida que esta ha dado a las compañías petroleras estadounidenses, aunque ha amenazado con recurrir a la violencia si no cumple sus órdenes.

Rubio aceptó los recelos de algunos líderes caribeños sobre la captura de Maduro en enero, pero destacó los avances en Venezuela, incluida la liberación de presos políticos.

RELACIONADO Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

Estados Unidos habló de la situación actual de Venezuela

De acuerdo con Ruibio, "nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado.