Video registró el primer ataque de EE. UU. contra lancha en el Pacífico que deja dos muertos

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación que transportaba droga, pero esta vez en el Pacífico. El secretario de guerra, Pete Hegseth, anunció que dos personas que viajaban a bordo murieron tras el ataque ocurrido ayer en aguas internacionales.

El alto funcionario indicó que era operado por una organización terrorista dedicada al narcotráfico.

Fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, el jefe del Pentágono, en X.

Primer ataque de EE. UU. en aguas del Pacífico deja dos muertos

Es el primer ataque de este tipo en el Océano Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a embarcaciones, sin precedentes en la región.

Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

Este ataque sería al menos el octavo de este tipo, con un saldo que ya asciende a 34 muertos por lo menos. Todas las embarcaciones salvo esta del Pacífico fueron atacadas en aguas del Caribe.

El mensaje de Hegseth está acompañado de un video en color, en el que se ve una lancha a toda velocidad en alta mar, hasta que es destruida totalmente.

Trump extiende ataques del Caribe a el Pacífico

El gobierno de Trump, que hizo de la lucha contra el crimen organizado uno de sus objetivos principales, alega que puede llevar a cabo estos ataques puesto que declaró a los cárteles narcotraficantes organizaciones "terroristas", en órdenes presidenciales emitidas hace meses.

Estados Unidos se declara por lo tanto en conflicto armado con un enemigo que no tiene Estado ni territorio definido.