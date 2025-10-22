CANAL RCN
Internacional

Video registró el primer ataque de EE. UU. contra lancha en el Pacífico que deja dos muertos

El gobierno de Donald Trump bombardeó una nueva embarcación en aguas del Pacífico.

Video registró el nuevo ataque de EE. UU. contra lancha en el Pacífico que deja dos muertos
Foto: captura de video.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación que transportaba droga, pero esta vez en el Pacífico. El secretario de guerra, Pete Hegseth, anunció que dos personas que viajaban a bordo murieron tras el ataque ocurrido ayer en aguas internacionales.

El alto funcionario indicó que era operado por una organización terrorista dedicada al narcotráfico.

Fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, el jefe del Pentágono, en X.

¿Quién era el colombiano que murió en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente transportaba drogas?
RELACIONADO

¿Quién era el colombiano que murió en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente transportaba drogas?

Primer ataque de EE. UU. en aguas del Pacífico deja dos muertos

Es el primer ataque de este tipo en el Océano Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a embarcaciones, sin precedentes en la región.

Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

Este ataque sería al menos el octavo de este tipo, con un saldo que ya asciende a 34 muertos por lo menos. Todas las embarcaciones salvo esta del Pacífico fueron atacadas en aguas del Caribe.

El mensaje de Hegseth está acompañado de un video en color, en el que se ve una lancha a toda velocidad en alta mar, hasta que es destruida totalmente.

“Eliminamos tres embarcaciones”: Trump confirma nuevo ataque frente a Venezuela
RELACIONADO

“Eliminamos tres embarcaciones”: Trump confirma nuevo ataque frente a Venezuela

Trump extiende ataques del Caribe a el Pacífico

El gobierno de Trump, que hizo de la lucha contra el crimen organizado uno de sus objetivos principales, alega que puede llevar a cabo estos ataques puesto que declaró a los cárteles narcotraficantes organizaciones "terroristas", en órdenes presidenciales emitidas hace meses.

Estados Unidos se declara por lo tanto en conflicto armado con un enemigo que no tiene Estado ni territorio definido.

Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia.

EE. UU. bombardeó otra lancha, al parecer, venezolana, dejando cuatro muertos
RELACIONADO

EE. UU. bombardeó otra lancha, al parecer, venezolana, dejando cuatro muertos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Asesinan en México a empresario paisa: ¿En circunstancias similares a las de B-King?

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Jair Bolsonaro

Condenan a 27 años de prisión al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro

Otras Noticias

Metro de Medellín

Miles de usuarios afectados por reparaciones en vía férrea del Metro de Medellín tras socavación

La empresa Metro informó que los trabajos de reparación avanzan según lo previsto.

Millonarios

Millonarios anunció decisión final sobre el futuro de Leonardo Castro y los hinchas reaccionaron

Ante semanas de muchos rumores, finalmente Millonarios anunció la decisión que tomó Leonardo Castro sobre su futuro.

Artistas

Alejandro Fernández tendrá conciertos en Colombia: fechas, ciudades y éxitos del tour “De Rey a Rey”

Dólar

¡Notable cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 22 de octubre de 2025! Así se cotizó

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?