Conmoción: murió una reconocida actriz del cine para adultos en extrañas circunstancias

En Filipinas hay un shock generalizado debido a que en los últimos días se confirmó la muerte de una reconocida estrella del cine para adultos.

Gina Lima, que tenía 23 años, fue hallada inconsciente por Iván Cezar Ronquillo, su exnovio, en un apartamento ubicado en Quezon City, Filipinas.

Fue así como él se dispuso a llevarla de inmediato al hospital, pero Gina Lima, la joven estrella del cine para adultos, se quedó sin signos vitales en el camino, el pasado 16 de noviembre de 2025.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la muerte de Gina Lima, la estrella del cine para adultos de Filipinas?

Luego de que se confirmó la muerte de Gina Lima, la reconocida actriz, las autoridades de Quezon City, Filipinas, comenzaron una investigación exhaustiva.

Es así como han comunicado que ella tenía algunas lesiones externas, pero que no eran lo suficientemente graves para ser el detonante de su deceso.

Además, las autoridades inspeccionaron el apartamento en el que fue localizada Gina Lima inconsciente y hallaron varios medicamentos. Por lo tanto, se realizarán análisis toxicológicos y de tejidos internos para esclarecer lo ocurrido.

Los especialistas que confirmaron la muerte de Gina Lima determinar que, aparte de las lesiones externas, la actriz también tenía el corazón congestionado y los pulmones con líquido.

Iván Cezar Ronquillo, el exnovio de Gina Lima, la estrella del cine para adultos de Filipinas, fue hallado sin vida unos días después

Tras el deceso de Gina Lima, las autoridades confirmaron la muerte de Iván Cezar Ronquillo, su expareja, tres días después.

Su cuerpo fue hallado por sus seres queridos en su apartamento y, al parecer, según el reporte de las autoridades, la causa habría sido un suicidio.

Sin embargo, los policías a cargo del caso han manifestado que Iván Cezar Ronquillo no estuvo entre los sospechos de la muerte de Gina Lima. En consecuencia, lo ocurrido sigue siendo materia de investigación.