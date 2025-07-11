CANAL RCN
¿Un reconocido actor colombiano podría ser deportado de Estados Unidos? Él mismo reveló la verdad

Tras las versiones que están circulando, el actor grabó un video y dio claridad de lo que está pasando. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
06:30 p. m.
En las últimas semanas, surgió una información en la que se dijo que un reconocido actor colombiano podría ser deportado de Estados Unidos.

Se trata de Andrés Toro, que es exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia y también ha participado en producciones como 'Café con aroma de mujer', 'Me amarás bajo la lluvia', 'Ana de nadie', 'Enfermeras' y 'No olvidarás mi nombre'.

Por lo tanto, en medio de la ola de rumores, el actor, a través de un video, respondió si esa versión es cierta o no.

Andrés Toro, el reconocido actor colombiano, negó que está en peligro de ser deportado de Estados Unidos

El reconocido exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia grabó el video con un fondo de 'fake news' y dio a entender que no es cierto que vaya a ser deportado de Estados Unidos.

Además, con un tono sarcástico, actuó como un periodista y criticó la versión que ha surgido.

"Interrumpimos nuestra programación habitual para una noticia de altísimo impacto internacional. Al parecer, el actor Andrés Toro, el de las telenovelas, estaría a punto de ser deportado de Estados Unidos por dedicarse al peligroso y altamente ilegal oficio de armar clósets", comenzó diciendo.

"Fuentes cercanas a la madera aseguran que el actor fue visto cortando una tabla sospechosa y utilizando clavos sin visa de trabajo. Las autoridades migratorias alarmadas por su talento con el destornillador, habrían decidido iniciar el proceso de deportación inmediata. Sin embargo, el actor asegura no tener miedo, sino que solo una ligera preocupación por no encontrar suficientes tornillos", añadió.

De esa manera, desmintió la información en la que indica que podría ser deportado de Estados Unidos y se mostró tranquilo con la realidad que está viviendo.

Andrés Toro, el reconocido actor, no solo se ha destacado en la televisión, sino que también en el cine

El actor que dio a entender que no está en riesgo de ser deportado de Estados Unidos, inició a trabajar en la televisión en 1998 e incursionó en el cine en el 2006.

Desde ese entonces, ha participado en películas como 'Perro come perro', 'Hacia la oscuridad' y 'Milagro de fe'.

 

