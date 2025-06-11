Shein respondió al escándalo por la venta de muñecas sexuales en su plataforma

El gigante del comercio electrónico, Shein, se encuentra en el ojo del huracán tras una grave controversia que escaló hasta las calles de París. La plataforma se vio obligada a emitir un comunicado urgente luego de que se descubriera la venta de muñecas, algunas con descripciones y categorizaciones altamente inapropiadas como sexuales para el público.

RELACIONADO Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

La alarma fue inicialmente levantada por organismos franceses de defensa del consumidor, que expresaron su profunda preocupación al señalar que el contenido dejaba "pocas dudas sobre la naturaleza de pornografía infantil" en los productos exhibidos.

Ante el escándalo y las crecientes críticas, Shein se pronunció acerca de la venta de muñecas adoptando medidas drásticas inmediatas.

¿Qué respondió Shein acerca de la venta de muñecas?

La reacción de la compañía no se limitó a un simple retiro de productos. El CEO de Shein, Donald Tang, abordó la situación con una declaración contundente, calificando la lucha contra la explotación infantil como "innegociable".

Si bien la empresa atribuyó la responsabilidad a vendedores externos que usan su plataforma marketplace, asumió la crisis con carácter personal.

RELACIONADO Cantante de reggaetón sorprende al revelar que compra accesorios por Temu

La Fiscalía francesa, por su parte, ya remitió el caso a la agencia encargada de prevenir la violencia contra menores, intensificando la presión regulatoria sobre la multinacional.

¿Cuál fue la acción inmediata de Shein tras las acusaciones por venta de muñecas?

En respuesta a la emergencia, Shein anunció una serie de acciones decisivas para limpiar su plataforma a nivel mundial. La principal medida fue la suspensión permanente de todas las cuentas de vendedores vinculadas a los artículos que no cumplían con la normativa legal.

El presidente ejecutivo, Donald Tang, mencionó: "La lucha contra la explotación infantil es innegociable para Shein. Se trataba de anuncios de vendedores externos, pero me lo tomo como algo personal. Estamos rastreando el origen y tomaremos medidas rápidas y decisivas contra los responsables".

@20m 🔴 Francia ordena la suspensión de Shein tras la polémica por las muñecas sexuales con apariencia de niña #Francia #Shein #fiscalíafrancesa ♬ sonido original - Periódico 20minutos



Adicionalmente, la compañía procedió a eliminar por precaución toda su categoría de productos para adultos. Shein confirmó la eliminación de todos los anuncios e imágenes relacionados con las muñecas y prometió una revisión exhaustiva de sus sistemas.

La urgencia de estas acciones subraya el impacto reputacional del incidente, especialmente porque se produjo justo cuando la firma se preparaba para una inauguración en París.

La controversia generó una reacción social palpable, con protestas que se concentraron frente a los grandes almacenes BHV, ubicados frente al ayuntamiento de París, donde Shein plane abrir una nueva tienda física esa misma semana.

La indignación de los manifestantes amplificó el alcance del escándalo, obligando a Shein a pronunciarse acerca de la venta de muñecas no solo ante las autoridades y los medios, sino también ante la opinión pública global.