¿Sigue Cuba? La intención de Marco Rubio tras la captura de Nicolás Maduro

Marco Rubio, primer secretario de Estado de los Estados Unidos de origen hispano, vive un momento crucial de su carrera política. Tras la captura de Nicolás Maduro, ahora tiene la responsabilidad de dirigir a distancia a Venezuela, uno de los países más complejos de la región.

El mismo presidente Donald Trump le cedió la palabra en más una oportunidad para que le explique los pasos a seguir tras la intervención en el país sudamericano. Rubio es quien está a cargo de gestionar todo con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez.

Marco Rubio pone su mirada en Cuba

El funcionario nacido en Miami, es de padres cubanos, quienes huyeron de la isla antes de la Revolución de 1959. Por esta razón, muchos creen que uno de sus próximos pasos a dar es liderar una forma de recuperar la democracia en Cuba, tras más de seis décadas de dictadura.

Así lo expresó Emily Harding, vicepresidenta del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Si estás en el punto de mira de este gobierno, más te vale estar preocupado. Los cubanos no solo perdieron un montón de petróleo, sino que ahora Rubio quizás está orientando su mirada hacia ellos".

Rubio está dispuesto a lograr un cambio en Cuba y al parecer esto es innegociable para él, pero antes de lograr tomar decisiones cruciales sobre el país de sus padres, que doce administraciones presidenciales no consiguieron, tiene que enfrentarse a su desafío más decisivo hasta ahora: reconducir Venezuela, un país enorme y casi quebrado económicamente.

Rubio "ve una oportunidad y está dispuesto a renunciar a algunas de sus posiciones sobre los derechos humanos, la democracia y el papel de Estados Unidos como garante de la estabilidad global, en la búsqueda del premio de destronar a Maduro y, potencialmente, el control comunista de Cuba", considera Brett Burne, un exdiplomático que trabajó en Venezuela.

Así vive Cuba tras más de 60 años de embargo

Cuba intenta a duras penas combatir desde hace 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y reforzado desde entonces.

Este país comunista atraviesa desde la pandemia de 2020 su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

Además, sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas ha provocado una erosión de los servicios sanitarios. Una situación compleja a la que se suma la caída de su aliado venezolano, el expresidente depuesto Nicolás Maduro, capturado por los estadounidenses.