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¿Millonarios ya fue vendido? Esta es la respuesta OFICIAL

Gustavo Serpa contó toda la verdad acerca de la venta de Millonarios.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
10:20 a. m.
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El 1 de julio de 2026 se conoció que Millonarios podría ser vendido debido a que a los accionistas les llegó una oferta concreta.

Además, en horas de la noche, surgieron versiones periodísticas que indicaban que el club 'embajador' ya había sido vendido por una cifra que oscilaba entre los 70 y 80 millones de dólares.

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En consecuencia, el periodista Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio, se comunicó directamente con Gustavo Serpa y él le respondió si Millonarios ya fue vendido o si la negociación continúa en curso.

¿Cuál es la verdad? Entérese a continuación de los detalles.

Millonarios no ha sido vendido, según Gustavo Serpa

"Consulté al accionista mayoritario del equipo y me respondió lo siguiente: 'No es cierto. Hay una oferta que nos parece interesante, pero de ahí a que haya un negocio cerrado es pura paja'", sostuvo Julio Sánchez Cristo.

En consecuencia, resta esperar si los interesados en comprar a Millonarios cumplen con los requisitos que piden los accionistas y pueden finiquitar el negocio en las próximas horas o días.

¿Qué más noticias se han conocido sobre Millonarios?

Millonarios quiere ser protagonista en el segundo semestre del 2026 y, por lo tanto, su mercado de fichajes se está moviendo.

El 1 de julio, el periodista César Augusto Londoño reveló que Guillermo De Amores no continuará en el club y que, de hecho, ya se acercó a la sede de entrenamiento a despedirse de sus compañeros.

Además, César Luis Merlo, el periodista argentino especializado en fichajes, reveló que Javier Burrai será el nuevo arquero 'embajador'.

Por otra parte, Mariano Olsen dio a conocer que Francisco Chaverra, que se encuentra en Medellín, también está a mínimos detalles de ser nuevo jugador 'albiazul'.

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Y, según el periodista Felipe Sierra, todo parece indicar que Mackalister Silva renovará su contrato con Millonarios por seis meses más.

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