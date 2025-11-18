CANAL RCN
Sujeto roció a joven con un líquido desconocido y le prendió fuego tras discutir en un tren de Chicago

El hombre, de unos 45 años, escapó cuando el vehículo frenó en la siguiente estación.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
08:54 p. m.
Los pasajeros de la línea “L” del tren de Chicago se encuentran consternados con la agresión ocurrida al interior de uno de sus vehículos el lunes, 17 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, un hombre, de mediana edad, atacó a un joven de 26 años tras una discusión verbal en el sistema de transporte masivo de la ciudad.

En un descuido, el sujeto roció un líquido desconocido sobre la mujer y le prendió fuego, mientras otros pasajeros observaban de manera inquieta.

El agresor logró escapar mientras la víctima pedía ayuda:

El hombre, de unos 45 años, escapó cuando el vehículo paró en la siguiente estación, en la que también bajó la joven para pedir ayuda.

Testigos de lo ocurrido dijeron a la cadena NBC de Chicago que la víctima se tiró al suelo y, una vez logró apagar el fuego, parecía estar en “muy mal estado”.

Autoridades intentan dar con el paradero del agresor:

Al lugar llegaron un equipo médico y las autoridades de policía para apersonarse del caso y abrir una investigación que permita dar con el paradero del hombre que estuvo a punto de matar a su víctima.

De inmediato, la joven, con quemaduras graves en todo el cuerpo, fue trasladada a un hospital cercano. Sin embargo, el diagnóstico es desalentador:

El mismo testigo dijo al medio citado que vio a la “mujer tirada en el suelo y a ellos (los paramédicos) intentando reanimarla”, pero “parecía como si estuviera sufriendo de mucho dolor”.

Se desconoce, de momento, qué provocó la discusión, qué líquido rociaron sobre la joven y dónde se encuentra el agresor. Preguntas todas que las autoridades intentarán responder para garantizar la seguridad de los pasajeros del sistema de transporte masivo de la ciudad.

La conmoción y el trabajo que adelantan los investigadores obligó a cerrar parte de la línea “L” durante horas, pero la prensa local informó que se encontraba reabierta y operando este martes, 18 de noviembre.

