En VIDEO I El supertifón Fung-wong impactó en Filipinas y ya deja dos víctimas fatales

Un segundo supertifón, denominado como Fung-wong, ha tocado tierras filipinas, este domingo, al generar fuertes vientos y lluvias. Según informó el servicio meteorológico nacional, este tifón, con un radio que abarca casi todo el territorio filipino, llegó a la provincia de Aurora en la isla principal de Luzón.

Supertifón en Filipinas

Este domingo, una de las principales provincias afectadas por la tormenta registró la primera muerte conocida por este fenómeno natural. Según AFP, quien obtuvo el testimonio de un rescatista, en la ciudad de Catbalogan, la víctima mortal se trataría de una mujer de 64 años que intentaba evacuar por lo que su cuerpo fue encontrado en medio de los escombros y las vastas ramas de los árboles que cayeron por los fuertes vientos.

Así mismo, la oficina de defensa civil confirmó una segunda muerte ya que una persona no habría logrado evacuar a tiempo durante la inundación que se presentó en la isla de Catanduanes. Expertos prevén que esta última pueda ser golpeada directamente por el supertifón a raíz de los fuertes vientos, las lluvias y un intenso oleaje que ha generado inundaciones en varias zonas.

En la provincia de Cagayán los ciudadanos fueron refugiados en un centro de evacuación por lo que tanto las escuelas como las oficinas gubernamentales se encontrarán cerradas el lunes.

Imágenes del paso del supertifón por Filipinas

Los aterradores videos ya han impactado a millones de internautas, pues en estos se observa la contundencia del fenómeno natural que ha inundado diferentes calles, ha arrasado árboles, instalaciones de luz y ha entrado a diferentes viviendas, obligando a las personas a refugiarse en las zonas más altas del lugar.

Se prevé que Fung-wong descargue 200 litros de agua por m2 más de lluvia que puedan causar importantes inundaciones, según el meteorólogo gubernamental Benison Estareja.

Así mismo, los científicos han manifestado que este tipo de fenómenos naturales cada vez llegan con más fuerza a raíz de la contundencia del cambio climático generado por los humanos.