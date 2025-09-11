Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: buscará restablecer relaciones con Estados Unidos

Este sábado 8 de noviembre, Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia tras 20 años de diferentes gobiernos de izquierda.

Por medio de un discurso, anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en un giro político, tras dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado durante 26 años por Evo Morales, en el poder de 2006 a 2019, y luego por su sucesor, el presidente saliente Luis Arce.

Primera intervención de Rodrigo Paz

Paz anunció la reanudación del vínculo diplomático de alto nivel con Estados Unidos, interrumpido en 2008. La ruptura se produjo luego de que Morales expulsara al exenviado estadounidense acusándolo de apoyar un complot de la derecha.

Después del balotaje del 19 de octubre, Paz recibirá un territorio con una importante crisis económica por la escasez de dólares y combustibles, pues el gobierno de Arce agotó casi todas sus reservas de divisas para sostener una política de subsidios universales a la gasolina y el diésel. La inflación interanual en octubre fue de 19%, después de alcanzar un pico de 25% en julio.

Así mismo, el gobernante prometió reducir los subsidios a los combustibles y a los impuestos, eliminar las trabas burocráticas y un "capitalismo para todos" con el objetivo de formalizar la economía.

También, resaltó la importancia de que el país vuelva a abrir su producción por medio de la apertura de la economía para atraer inversiones y “modernizar el sistema energético y digital”.

Asistentes a la investidura de Paz

El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, trazó los lineamientos de un nuevo gobierno que se encontrará abierto a los capitales internacionales y a las relaciones con otras naciones occidentales.

Entre los principales líderes presentes se encontraban el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y los presidentes Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Por su parte, Arce, que finalizó su mandato con baja popularidad, no asistió al acto de juramentación. También fue expulsado en los últimos días del MAS, acusado de desviar fondos del partido.