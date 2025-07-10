CANAL RCN
Famoso deportista recibió dura suspensión por faltar a controles de antidopaje: ¿De quién se trata?

La sanción es de más de un año, aunque ya había comenzado a regir, por lo que volverá a competición en 2026.

Suspensión de Conor McGregor. Foto: AFP.

octubre 07 de 2025
09:46 p. m.
El protagonista de esta historia es Conor McGregor, una de las figuras más grandes, tanto actual como históricamente, de las artes marciales mixtas.

Lo suspendieron 18 meses (un año y seis meses) por no presentarse a tres pruebas de detección de drogas durante 2024. La sanción fue establecida por la agencia Combat Sports Anti – Doping (CSAD).

¿Por qué suspendieron a Conor McGregor?

Un punto importante es que la suspensión comenzó en septiembre del año pasado. Teniendo en cuenta ello, iría hasta el 20 de marzo de 2026. Es decir, podrá estar en el combate organizado para el 14 de junio en la Casa Blanca. Además, el tiempo fue reducido, dado que inicialmente era de dos años.

“Los atletas de la UFC deben proporcionar información precisa sobre su paradero en todo momento, de modo que se les pueda localizar y someter a recogidas de muestras biológicas sin previo aviso”, precisó la entidad.

El famoso deportista irlandés no se presentó a las pruebas del 13 de junio, 19 de septiembre y 20 de septiembre de 2024. Para la CSAD, esto fue un incumplimiento a las normas de la UFC.

¿Cuándo volverá a competir?

La respuesta de McGregor fue que no se presentó porque se estaba recuperando de una lesión, lo cual hacía que no estuviese listo para una eventual pelea. Sin embargo, cooperó a las investigaciones y aceptó su responsabilidad.

“La CSAD hace hincapié en que la presentación precisa de la información sobre el paradero y la capacidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del programa ADP de la UFC”, indicó la entidad. La reducción de seis meses se le concedió por cooperar.

Sumado a ello, detalló que las muestras antidopaje son realizadas por Drug Free Sport International y son enviadas a un laboratorio en Salt Lake City, Utah (Estados Unidos); que está acreditado por las autoridades correspondientes.

