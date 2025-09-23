ATENCIÓN: otro músico fue reportado como desaparecido en México
El músico se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de septiembre de 2025. ¿Qué se ha conocido?
Noticias RCN
10:42 a. m.
El pasado 22 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas confirmaron una trágica noticia: la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas colombianos que estaban desaparecidos desde el 16 de septiembre.
Ambos salieron ese martes hacia un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, pero no pudieron volver a reportarse y, en consecuencia, se instauró una demanda ante la Fiscalía.
Fue así como, tras una exhaustiva búsqueda, los investigadores confirmaron que se encontraron dos cuerpos en una carretera del Estado de México y que, luego de los análisis correspondientes, se confirmó que eran los de B-King y Regio Clown.
No obstante, aún no se ha determinado con exactitud por qué se presentó el crimen y las investigaciones continúan en curso.
Pero, en medio de esa coyuntura, se conoció otra noticia alarmante debido a que, ante la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, se reportó la desaparición de otro músico.
Tayron Paredes Gamboa, un DJ venezolano, se encuentra desaparecido en México
Unos días después de que inició la búsqueda de B-King y Regio Clown, las autoridades mexicanas también conocieron que Tayron Paredes Gamboa, un DJ de Venezuela que trabaja como repartidor en el Estado de México, desapareció el pasado 19 de septiembre.
De acuerdo a lo que se ha conocido, Tayron Gamboa recibió una solicitud para llevar un pedido, pero llegó una zona vegetativa y en la que no se veían casas.
Además, posteriormente, sus familiares, seres queridos y conocidos perdieron todo tipo de contacto y comunicación con él.
¿Qué más se sabe acerca de la desaparición de Tayron Paredes Gamboa, el DJ venezolano que está en México?
En la denuncia que está registrada en la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, se hace énfasis en que Tayron Paredes Gamboa tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo.
Además, también se menciona que otra de las señales que puede ser clave para contactarlo es que tiene un tatuaje en el pecho, exactamente en el lado izquierdo.
Sin embargo, por ahora no se ha reportado cómo iba vestido justo antes de desaparecer.