CANAL RCN
Internacional

ATENCIÓN: otro músico fue reportado como desaparecido en México

El músico se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de septiembre de 2025. ¿Qué se ha conocido?

Foto: captura de pantalla de la denuncia.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
10:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 22 de septiembre de 2025, las autoridades mexicanas confirmaron una trágica noticia: la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas colombianos que estaban desaparecidos desde el 16 de septiembre.

Ambos salieron ese martes hacia un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, pero no pudieron volver a reportarse y, en consecuencia, se instauró una demanda ante la Fiscalía.

Este fue el desgarrador mensaje de la mamá de B-King antes de la confirmación de su muerte
RELACIONADO

Este fue el desgarrador mensaje de la mamá de B-King antes de la confirmación de su muerte

Fue así como, tras una exhaustiva búsqueda, los investigadores confirmaron que se encontraron dos cuerpos en una carretera del Estado de México y que, luego de los análisis correspondientes, se confirmó que eran los de B-King y Regio Clown.

No obstante, aún no se ha determinado con exactitud por qué se presentó el crimen y las investigaciones continúan en curso.

Pero, en medio de esa coyuntura, se conoció otra noticia alarmante debido a que, ante la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, se reportó la desaparición de otro músico.

Tayron Paredes Gamboa, un DJ venezolano, se encuentra desaparecido en México

Unos días después de que inició la búsqueda de B-King y Regio Clown, las autoridades mexicanas también conocieron que Tayron Paredes Gamboa, un DJ de Venezuela que trabaja como repartidor en el Estado de México, desapareció el pasado 19 de septiembre.

De acuerdo a lo que se ha conocido, Tayron Gamboa recibió una solicitud para llevar un pedido, pero llegó una zona vegetativa y en la que no se veían casas.

Además, posteriormente, sus familiares, seres queridos y conocidos perdieron todo tipo de contacto y comunicación con él.

¿Qué más se sabe acerca de la desaparición de Tayron Paredes Gamboa, el DJ venezolano que está en México?

En la denuncia que está registrada en la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, se hace énfasis en que Tayron Paredes Gamboa tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo.

Esta fue la desgarradora reacción de Marcela Reyes tras el asesinato de B-King en México
RELACIONADO

Esta fue la desgarradora reacción de Marcela Reyes tras el asesinato de B-King en México

Además, también se menciona que otra de las señales que puede ser clave para contactarlo es que tiene un tatuaje en el pecho, exactamente en el lado izquierdo.

Sin embargo, por ahora no se ha reportado cómo iba vestido justo antes de desaparecer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dinamarca

Cierran temporalmente aeropuertos en Dinamarca por extraño sobrevuelo de drones

Viral

Murió reconocida influencer a sus 27 años tras luchar contra el cáncer: esto se sabe

Artistas

Dua Lipa habría despedido a su agente tras defender su postura pro-Palestina

Otras Noticias

Manizales

Cayó red de mujeres señaladas de drogar a hombres mayores para robarles sus pertenencias

Las mujeres señaladas habrían contactado a hombres mayores para ganar su confianza, suministrarles medicamentos y robarlos.

Karol G

Karol G sorprende al anunciar el próximo lanzamiento de su perfume oficial

La cantante antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar el próximo lanzamiento de su exclusiva fragancia.

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó el futuro de Jorge Bava por medio de una rueda de prensa

Dólar

Precio del dólar hoy 23 de septiembre: ¡Cayó al nivel más bajo en más de un año!

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos