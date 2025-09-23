El lunes 22 de septiembre de 2025, en horas de la tarde, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas colombianos.

Los cantantes de 31 y 35 años desaparecieron el 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México, y fueron encontrados un día después en una carretera del Estado de México.

Sin embargo, tras el hallazgo de los cuerpos, se realizaron unas pruebas detalladas para confirmar su identidad y por eso fue que la noticia se comunicó hace menos de 24 horas.

Durante los siete días que B-King estuvo desaparecido, su madre se pronunció a través de las redes sociales para pedirles a las autoridades que se intensificaran las investigaciones y se esclareciera lo sucedido.

En consecuencia, antes de que la Fiscalía de Ciudad de México confirmara la muerte, la madre de B-King dejó este sentido mensaje:

Este fue el desgarrador mensaje de la mamá de B-King antes de la confirmación de su muerte

Unos días antes de que la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmara el hallazgo del cuerpo de B-King sin vida, su mamá expresó en las redes sociales que estaba sintiendo un dolor profundo.

"Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y lo hace posible, que te devuelva sano y salvo", comenzó expresando la mamá del artista colombiano.

"Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento. Mi B-King, mi rey", concluyó.

Marcela Reyes, la expareja de B-King, lamentó su muerte en las redes sociales

Tras el comunicado de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Marcela Reyes escribió un desgarrador mensaje en el que indicó que se encuentra devastada.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras, estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras", comenzó diciendo la DJ.

"Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino que también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros", añadió.