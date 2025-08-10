CANAL RCN
Técnico viajaba al Mundial sub-20 y fue condenado por posesión de material de explotación sexual infantil

El entrenador ue detenido en París mientras viajaba al Mundial Sub-20; anunciaron su destitución inmediata y expresaron el rechazo a los hechos.

FOTO: AFP

octubre 08 de 2025
02:46 p. m.
El director técnico de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), Masanaga Kageyama, fue condenado en Francia a 18 meses de prisión en suspensión y a una multa de 5.000 euros, tras comprobarse su posesión y visualización de material de explotación sexual infantil durante un vuelo internacional.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo
El incidente se registró mientras Kageyama viajaba de Japón hacia Chile, con escala en París, en un vuelo de Air France. Según informó la Fiscalía del tribunal de Bobigny, el personal de la aeronave detectó el contenido en su computador portátil y dio aviso a las autoridades francesas. El funcionario fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle y posteriormente juzgado.

Masanaga Kageyama, director técnico de la JFA. FOTO: AFP
Masanaga Kageyama, director técnico de la JFA. FOTO: AFP

La condena y las medidas impuestas

El tribunal determinó que el dirigente incurrió en importación, posesión y observación de material de explotación sexual infantil, imponiéndole una pena de prisión en suspensión y una prohibición de ejercer actividades relacionadas con menores durante 10 años. Además, no podrá ingresar al territorio francés durante el mismo periodo y su nombre fue incluido en el registro judicial de infractores sexuales.

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20
Durante la audiencia, Kageyama reconoció los hechos y expresó arrepentimiento, aunque alegó que el material correspondía a imágenes “generadas por inteligencia artificial”. La justicia francesa descartó esa versión tras la revisión del contenido.

Reacción oficial de la Federación Japonesa de Fútbol

En un comunicado, la JFA anunció la rescisión inmediata del contrato de Kageyama y expresó su “profundo lamento” por la situación. La entidad calificó el hecho como inaceptable y ofreció disculpas a la sociedad y a la comunidad futbolística internacional.

“El fútbol forma parte de la sociedad. Una situación como esta no puede repetirse. Debemos trabajar juntos para garantizar el respeto total de las reglas y directrices”, señaló Kazuyuki Yukawa, secretario general de la federación.

El presidente de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, agregó que el organismo reforzará sus protocolos de gobernanza y cumplimiento ético para evitar que situaciones similares se presenten nuevamente.

Impacto en la imagen del fútbol japonés

Masanaga Kageyama era una figura reconocida en el ámbito deportivo japonés. Había sido futbolista profesional, entrenador de selecciones juveniles y responsable de los programas de formación técnica y educativa dentro de la federación. Su participación en el viaje al Mundial Sub-20 tenía como objetivo apoyar el desarrollo de los equipos juveniles de Japón.

La Federación Japonesa de Fútbol reiteró su compromiso de mantener ambientes seguros y libres de violencia en todos sus programas, particularmente en los dirigidos a menores de edad. Además, anunció la implementación de nuevos controles internos para evaluar la conducta y la formación ética de su personal técnico y administrativo.

“Con renovada determinación, nos comprometemos a implementar mejoras significativas y duraderas”, afirmó el presidente Miyamoto, subrayando que la JFA continuará promoviendo los valores de integridad y respeto en el deporte.

