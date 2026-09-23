Fuerte temblor en Chaparral, Tolima, hoy: SGC reportó magnitud 4,5

Un nuevo temblorse registró durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima.

El movimiento tuvo como epicentro la zona de Chaparral, donde durante los últimos días se ha presentado una importante actividad sísmica que permanece bajo seguimiento del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Temblor en Chaparral, Tolima, fue de magnitud 4,5

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió exactamente a las 3:09 p. m. y alcanzó una magnitud de 4,5.

El movimiento fue catalogado como superficial, debido a que tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros. Este factor puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en poblaciones cercanas al epicentro.

El SGC ubicó como municipios próximos a Roncesvalles, a 20 kilómetros; San Antonio, a 22 kilómetros; y Chaparral, a 24 kilómetros.

Durante este miércoles ya se habían presentado otros movimientos en la zona, aunque ninguno de los registrados previamente durante la jornada había alcanzado una magnitud igual o superior a 4,0.

Hasta el momento del reporte inicial no se había informado oficialmente sobre afectaciones asociadas con este nuevo movimiento.

¿Por qué está temblando tanto en Chaparral?

El sismo ocurre en medio de una secuencia de movimientos que ha llamado la atención de habitantes del Tolima y departamentos cercanos.

La entidad explicó hace unos días que Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas y señaló que la actividad observada sobresalía frente a la registrada durante semanas anteriores.

El Servicio Geológico Colombianomantiene el monitoreo de esta secuencia sísmica y recomienda consultar sus canales oficiales para conocer los reportes actualizados, así como evitar compartir información sin verificar.