Secuestro de cinco patrulleros en Tibú: mindefensa señaló al ELN y reveló detalles de lo sucedido

El secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional en Tibú, Norte de Santander, ocurrió cuando los uniformados regresaban en un bus particular tras disfrutar su permiso de fin de año con sus familias. El hecho se produjo en medio de un retén ilegal, una modalidad que, según las autoridades, se ha vuelto recurrente en varias regiones del país.

En entrevista con Noticias RCN, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la información preliminar apunta a un grupo armado ilegal específico. "La información que tenemos en este momento es que sería el cartel del narcotráfico del ELN", señaló el jefe de la cartera, al referirse a lo ocurrido en la zona del Catatumbo.

Rechazo de mindefensa por el secuestro

El ministro calificó el secuestro como un hecho de alta gravedad y enfatizó en el impacto que tiene no solo sobre la Fuerza Pública, sino sobre el país en general. “Este grave delito atenta a la humanidad”, afirmó, y añadió que los patrulleros secuestrados “son colombianos que protegen a colombianos”.

Sánchez expresó confianza en que el caso tenga un desenlace favorable y aseguró que se están adelantando todas las gestiones necesarias. “Confiamos en que van a regresar muy pronto sanos y también a salvo”, dijo, en referencia a los cinco uniformados que permanecen en poder del grupo ilegal.

Un patrón reiterado en contra de policías y militares

Durante la entrevista, el ministro advirtió que este tipo de secuestros responde a una práctica que se ha repetido en el tiempo. “Se ha vuelto ya como un modus operandi”, explicó, al señalar que los grupos criminales actúan cuando los uniformados están fuera del servicio, en permisos o vacaciones.

Según Mindefensa, esta conducta demuestra una limitación operativa de las organizaciones ilegales. “No pueden enfrentar a la Fuerza Pública, pero sí lo hacen cuando nuestros uniformados están de permiso”, sostuvo, al comentar que desde la Presidencia se han brindado facilidades para evitar que los policías y militares sean vulnerables.

Despliegue en el Catatumbo y medidas en la frontera

Frente a la situación de seguridad en Norte de Santander, el ministro detalló el despliegue de la Fuerza Pública en la región. “En esa zona específica, en el Catatumbo, hay más de 11.000 hombres con capacidades diferenciales”, indicó, como parte de un plan más amplio que cubre toda la frontera con Venezuela.

Finalmente, el ministro se refirió a la situación en la frontera con Venezuela, indicando que, hasta el momento, el flujo migratorio se mantiene estable y que las autoridades monitorean de forma permanente los movimientos de grupos criminales y sus cabecillas, con el fin de evitar confrontaciones que afecten a la población civil.