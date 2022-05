Sube a 18 la cifra de niños muertos tras tiroteo en escuela primaria en Texas

El número de muertos tras el tiroteo que ocurrió en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, aumentó a 21, incluidos 18 niños, dijo un senador estatal, citando al Departamento de Seguridad Pública de Texas.

"Los Texas Rangers me acaban de informar: 18 niños fallecieron", dijo a la cadena CNN el senador del estado de Texas Roland Gutiérrez, y agregó que tres adultos también habían muerto, aunque no estaba claro si esa cifra incluía al atacante, un adolescente de 18 años.

El sospechoso, un joven de 18 años, mató a 18 niños y a 3 maestros "de una manera atroz y sin sentido", dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia de prensa. El agresor también murió, agregó, señalando que "se cree que los agentes que respondieron lo mataron".

Los motivos del ataque se desconocen por el momento.

El tiroteo ocurrió en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, una localidad ubicada entre San Antonio y la frontera con México. Más de 500 niños estaban inscriptos en ese centro educativo durante el año escolar 2020-2021, según datos estatales.

La Policía local había dicho previamente que un sospechoso había sido detenido luego del tiroteo, que comenzó sobre el mediodía.

La escuela, adonde asisten alumnos de segundo a cuarto grado, pidió a los padres que no recogieran a sus hijos hasta tanto no se hubieran contabilizado todos.

"Por favor, no recojan a los estudiantes en este momento. Los estudiantes deben ser contabilizados antes de que sean entregados a su cargo. Se les notificará para que recoja a los estudiantes una vez que todos estén contabilizados", señaló en su sitio web.

Parents are asked to pick up students at the regular dismissal times at the child's campus. There will be no bus transportation.



Officers will be on site to escort students to the parents cars.



Parents please be patient as lines will be long.