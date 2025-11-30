CANAL RCN
Internacional

Tiroteo en salón de banquetes deja cuatro muertos y 10 personas heridas en California, EE. UU.

De acuerdo con las autoridades, podría tratarse de un ataque dirigido contra la familia que había alquilado el lugar durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 30 de 2025
07:57 a. m.
Al menos cuatro personas murieron en lo que autoridades describen como un ataque “dirigido” durante una celebración familiar en Stockton, California, la noche del sábado (29 de noviembre), un hecho que estremeció al estado en pleno fin de semana de Acción de Gracias. En total, según la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, 14 personas fueron alcanzadas por las balas.

La tragedia se desató poco antes de las 6:00 de la tarde (hora local), cuando varios disparos se escucharon dentro de un salón de banquetes situado al noreste de San Francisco. En una conferencia de prensa, la portavoz del sheriff, Heather Brent, explicó que las víctimas abarcan “de juveniles a adultos” y que todas fueron trasladadas a centros médicos de la zona, aunque aclaró que “la información sobre el caso aún es limitada”.

¿Un ataque dirigido?

Según Brent, en el lugar “había una familia celebrando en un salón de banquetes” cuando ocurrió el tiroteo. Luego precisó: “Tenemos 14 víctimas de este tiroteo, cuatro de ellas han muerto”. Aunque la investigación apenas comienza, los agentes manejan una primera hipótesis: “Los indicios iniciales sugieren que esto habría sido un incidente dirigido. Los investigadores exploran todas las posibilidades en este momento”, afirmó la portavoz.

La oficina del sheriff hizo un llamado público a colaborar con la investigación: “Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín”. Por ahora, no hay sospechosos identificados.

504 tiroteos en el 2025:

El gobernador Gavin Newsom fue informado del ataque, según confirmó su oficina en redes sociales.

Con el ataque de Stockton, Estados Unidos acumula 504 tiroteos masivos en lo que va del año, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive. El tiroteo anterior se registró en Washington D. C., cerca de la Casa Blanca, contra uniformados de la Guardia Nacional; lo que llevó al presidente, Donald Trump, a prometer que será suspendida, de manera permanente, la migración desde el tercer mundo.

