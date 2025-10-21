CANAL RCN
¿Vehículo con mensajes “gordofóbicos” podría enfrentarse a duras sanciones?

Los crímenes de odio en el país aumentaron un 70% en el primer semestre del 2025.

Foto: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
08:58 p. m.
El debate sobre cuándo termina la libertad de expresión e inicia la apología del odio, que promueve crímenes y episodios de discriminación contra determinados grupos, vuelve a estar sobre la mesa en Argentina, luego de que, en los últimos días, se conociera el video de un vehículo que instaló un cartel led en su vidrio panorámico para reproducir, entre otros, mensajes como el de “Gordas NO”.

Colectivos del movimiento ‘Body positive’, que aboga por la aceptación de todos los tipos de cuerpos, insisten en que se trata de un episodio de gordofóbia, con el que mujeres con sobrepeso serían blanco de burlas y estereotipos en la Argentina.

Crímenes de odio se han multiplicado en el país:

El debate ocurre luego de que los crímenes de odio, específicamente contra la población LGBT+, aumentaran un 70% durante el primer semestre del 2025, en comparación con los datos obtenidos el año anterior.

Desde distintos frentes apuntan al presidente Javier Milei y a su discurso contra lo que él llama el "cáncer" de la "ideología progresista". Término que habría extendido de la “ideología de género” al “feminismo” en su vertiente más radical.

Bien advertía el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que “el discurso de odio es una señal de alarma: cuanto más fuerte suena, mayor es la amenaza de genocidio. Antecede y promueve la violencia". Y lo mismo, de no atenderse, podría pasar con las personas de talla grande, según activistas argentinos.

¿Qué dice la Ley argentina sobre los actos discriminatorios?

La Ley N° 23.592 contra actos discriminatorios en la argentina establece que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación”.

Y, aunque la normativa no dice nada sobre los actos de discriminación por peso o tipo de cuerpo, condena de manera estricta la “persecución u odio” de minorías en el país latino.

