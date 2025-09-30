CANAL RCN
Internacional

Terremoto en Filipinas: videos estremecedores captaron el caos y el pánico

Terremoto 6.9 Filipinas deja 26 muertos y más de 100 heridos. Videos estremecedores captaron el momento.

Terremoto en Filipinas.
Foto: captura de pantalla.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:42 p. m.
Una potente sacudida de magnitud 6,9 sacudió la región central de Filipinas, desatando escenas de pánico capturadas en video.

El sismo generó un caos palpable en calles, centros comerciales y vías principales, confirmando la vulnerabilidad del archipiélago ante la actividad sísmica.

¿Por qué ocurren tantos terremotos en Filipinas?

La nación se asienta sobre el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona geológicamente inestable donde los temblores son una amenaza constante.

Este evento no solo provocó cuantiosos daños materiales, sino que también obligó a las autoridades a reaccionar de inmediato para mitigar una posible tragedia mayor.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) emitió una alerta de tsunami que puso en máxima tensión a las provincias costeras de Leyte, Biliran y Cebú.

Lamentablemente, la devastación ya cobró sus primeras víctimas. La policía local confirmó que al menos cinco personas perdieron la vida en el municipio de San Remigio, al norte de la isla de Cebú.

Entre los fallecidos se cuenta un menor de edad que murió por los escombros de una estructura colapsada, mientras que cuatro cuerpos fueron recuperados de un centro deportivo.

Según informó la DW, el terremoto deja 26 muertos y más de 100 heridos. La magnitud de la crisis ha llevado al gobierno provincial de Cebú a hacer un llamado urgente a la solidaridad.

A través de sus canales oficiales, han solicitado la presencia de voluntarios médicos para apoyar las labores de socorro en las zonas más afectadas.

Wilson Ramos, responsable provincial de rescate, señaló a AFP que los equipos están trabajando arduamente en lugares como San Remigio y Bogo, con la preocupación de que "podría haber personas atrapadas bajo los edificios derrumbados".

La recopilación de los Terremoto 6.9 Filipinas: Videos no solo documenta el desastre, sino que también sirve para evaluar los daños estructurales y concentrar los esfuerzos de rescate en las áreas más críticas.

