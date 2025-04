"No he tenido ningún contacto con mi esposo": Rebecca González tras video de Elkana Bohbot

Este sábado 19 de abril se conoció una nueva prueba de vida del colombo-israelí Elkana Bohbot, quien fue secuestrado por Hamás en octubre de 2023.

En el video, de casi cuatro minutos, Elkana tiene un teléfono con el que parece estar hablando con su familia. Pide ayuda a su esposa Rebecca González para que presione al gobierno israelí y así pronto ser liberado. Dice además que quiere oír la voz de su hijo.

“Mi maravillosa esposa, quería que supieras que sueño contigo todos los días y noches, cada hora. Estoy obsesionado con verte. Te veo a ti y a nuestro hijo Ram en mis sueños, los veo todo el tiempo".

Esposa de Elkana Bohbot dice que no ha tenido contacto con él

En una publicación en Instagram, Rebecca González, asegura que no ha tenido contacto con su esposo desde el 7 de octubre de 2023, antes de ser secuestrado por Hamás.

Asegura que en el video, el tercero que conoce de su esposo, hacen creer que está hablando con su familia pero no es así.

"No he tenido ningún contacto con mi esposo (...) El video que acaba de salir pretende creer que Elkana nos está hablando, pero no es así. Él está en los túneles de Gaza son acceso a la luz".

Rebecca pide nuevamente por la liberación de su esposo tras un año y medio de secuestro.

"Después de tres videos, el mensaje es claro: liberen a Elkana y a todos los secuestrados, a es hora de que impere la humanidad y termine este horror".

El secuestro de Elkana Bohbot

Elkana Bohbot fue secuestrado durante el festival de música Nova, en el sur de Israel, durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Ese día, 251 personas fueron secuestradas y, según el Ejército israelí, 58 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 34 estarían muertas.

Bohbot está casado con una ciudadana colombiana y el presidente Gustavo Petro le otorgó la nacionalidad después de que fuera secuestrado.

Este el tercer video en el que aparece Bohbot. El anterior fue publicado el 29 de marzo de 2025.