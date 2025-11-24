Murió exparticipante de Miss Universo México: esto es lo que se sabe

Se confirmó el fallecimiento de Erna Marta Mauman, quien fue Señorita México en 1956 y una destacada actriz del cine y la televisión.

Esto es lo que se sabe del caso de Erna Marta Mauman

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman, actriz mexicana conocida por Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada”.

La noticia generó múltiples reacciones entre seguidores y figuras del mundo del espectáculo, quienes lamentaron profundamente su partida.

¿Quién fue Erna Marta Mauman?

Erna Marta Mauman nació el 6 de julio de 1938 en la Ciudad de México. En 1956 obtuvo el título de Señorita México, lo que le permitió representar al país en Miss Universo, donde logró posicionarse como semifinalista en California, Estados Unidos.

Además de su paso por los certámenes de belleza, desarrolló una sólida carrera artística. Participó en diversas producciones de cine y televisión, especialmente en géneros como el drama y el terror. Entre sus trabajos más recordados se encuentran:

La Llorona (1969)

El vampiro sangriento (1962), donde interpretó a la icónica Condensa Eugenia Frankenhausen

Los derechos de los hijos (1963)

Las troyanas (1963)

La mujer marcada (1957)

En televisión actuó en producciones como Cárcel de mujeres y Rivales por accidente. En total, participó en alrededor de 20 proyectos entre películas y telenovelas.

Su última aparición fue en 1978, en la producción estadounidense Vampire Hookers, junto al actor John Carradine, tras lo cual decidió retirarse de la actuación.