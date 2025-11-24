CANAL RCN
Internacional

Murió exparticipante de Miss Universo México: esto es lo que se sabe

Además de su trayectoria en certámenes de belleza, Erna Marta Mauman participó en diversas producciones de televisión.

Falleció Miss Universo
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
03:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se confirmó el fallecimiento de Erna Marta Mauman, quien fue Señorita México en 1956 y una destacada actriz del cine y la televisión.

Luto: actriz colombiana confirmó la muerte de su papá con este sentido mensaje
RELACIONADO

Luto: actriz colombiana confirmó la muerte de su papá con este sentido mensaje

Esto es lo que se sabe del caso de Erna Marta Mauman

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman, actriz mexicana conocida por Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada”.

La noticia generó múltiples reacciones entre seguidores y figuras del mundo del espectáculo, quienes lamentaron profundamente su partida.

 

Luto en la NBA: falleció exjugador que había quedado cuadripléjico en un accidente
RELACIONADO

Luto en la NBA: falleció exjugador que había quedado cuadripléjico en un accidente

¿Quién fue Erna Marta Mauman?

Erna Marta Mauman nació el 6 de julio de 1938 en la Ciudad de México. En 1956 obtuvo el título de Señorita México, lo que le permitió representar al país en Miss Universo, donde logró posicionarse como semifinalista en California, Estados Unidos.

Además de su paso por los certámenes de belleza, desarrolló una sólida carrera artística. Participó en diversas producciones de cine y televisión, especialmente en géneros como el drama y el terror. Entre sus trabajos más recordados se encuentran:

  • La Llorona (1969)
  • El vampiro sangriento (1962), donde interpretó a la icónica Condensa Eugenia Frankenhausen
  • Los derechos de los hijos (1963)
  • Las troyanas (1963)
  • La mujer marcada (1957)

En televisión actuó en producciones como Cárcel de mujeres y Rivales por accidente. En total, participó en alrededor de 20 proyectos entre películas y telenovelas.

Su última aparición fue en 1978, en la producción estadounidense Vampire Hookers, junto al actor John Carradine, tras lo cual decidió retirarse de la actuación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Papa León XIV

Inicia la primera gira internacional del papa León XIV ¿Qué países visitará?

Estados Unidos

Solo el 20% de las solicitudes de asilo en los Estados Unidos han sido aceptadas este año

México

Sheinbaum advierte que irrupción en embajada mexicana en Lima violaría leyes internacionales

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Iris Marín pide al Consejo de Estado tumbar nombramiento de Mancuso, ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ como gestores de paz

El escrito advierte que la medida excluye la participación de las víctimas en el diseño y evaluación de las actividades, lo que constituye una vulneración de sus derechos.

Masterchef Celebrity Colombia

“Es mucho ambiente”: Beéle reacciona a inédito suceso en la semifinal de MasterChef

El famoso cantante tomó sus redes sociales para opinar sobre el más reciente reto de eliminación en la competencia gastronómica.

Ciberseguridad

Nueva modalidad de estafa en WhatsApp de cara a la época de Navidad

NBA

Chauncey Billups, entrenador de la NBA salpicado en escándalo, se declaró inocente

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?