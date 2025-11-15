La ONU alerta sobre inminente crisis alimentaria mundial por falta de financiación

La Organización de las Naciones Unidas lanzó una nueva advertencia sobre el creciente riesgo de hambruna que podría afectar a millones de personas en diversas regiones del mundo.

Según un informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, la inseguridad alimentaria aguda está empeorando en 16 zonas del planeta, impulsada por conflictos, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y la falta de recursos para atender la emergencia.

El documento, elaborado por ambos organismos con sede en Roma, señala que países como Haití, Malí, Palestina, Sudán del Sur, Sudán y Yemen enfrentan un riesgo “inminente de hambruna catastrófica”.

En tanto, Afganistán, la República Democrática del Congo, Birmania, Nigeria, Somalia y Siria también se encuentran en una situación “muy preocupante”.

Otras áreas críticas identificadas incluyen Burkina Faso, Chad, Kenia y la población de refugiados rohinyás en Bangladés, donde la falta de alimentos y la escasez de fondos amenazan la supervivencia de miles de familias desplazadas.

Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA, advirtió que el mundo se encuentra “al borde de una catástrofe alimentaria totalmente evitable”, y subrayó la necesidad urgente de una acción internacional coordinada. “No actuar ahora solo agravará la inestabilidad”, alertó.

El informe también destaca que la financiación de la ayuda humanitaria se encuentra en niveles “peligrosamente insuficientes”.

Faltan recursos para enfrentar la hambruna en el mundo

De los 29.000 millones de dólares requeridos para asistir a las poblaciones vulnerables, apenas se han recibido 10.500 millones, lo que pone al sistema de ayuda alimentaria mundial “al borde del colapso”.

Ante este panorama, la ONU insta a la comunidad internacional a reforzar la cooperación y el apoyo financiero para evitar que millones de personas caigan en la hambruna.

La organización advirtió que el tiempo para actuar se agota y que el costo de la inacción será medido en vidas humanas.