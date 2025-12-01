Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

Durante dos jornadas consecutivas, el Comité de la ONU contra la Tortura examinó a Israel en Ginebra, señalando al país por presuntos abusos sistemáticos contra palestinos detenidos, especialmente desde el 7 de octubre de 2023.

El relator Peter Vedel Kessing expresó su preocupación por los testimonios recibidos: “El Comité se mostró profundamente consternado por las descripciones (...) de lo que parecen ser actos de tortura y malos tratos sistemáticos y generalizados infligidos a palestinos”.

Según Kessing, los informes provienen de fuentes “diversas y fiables” y afirman que “la tortura se convertió en una herramienta deliberada y extendida, desde la detención hasta el interrogatorio y el encarcelamiento”.

Las denuncias incluyen métodos como palizas severas, incluidas en los genitales, descargas eléctricas, posiciones forzadas prolongadas, privación de alimento, simulación de ahogamiento, condiciones de detención inhumanas, insultos sexuales y amenazas de violación generalizadas.

ONU alerta sobre intensificación de abusos tras el 7 de octubre

Los informes presentados ante el Comité, provenientes de organismos de la ONU, ONG israelíes, palestinas e internacionales, coinciden en que los malos tratos se han intensificado drásticamente desde el inicio del conflicto en Gaza, alcanzando “niveles sin precedentes” y perpetrándose con total impunidad.

En julio de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe que documenta casos de encarcelamiento secreto de palestinos desde octubre de 2023, algunos de los cuales habrían recibido un trato equiparable a la tortura.

Hamás también enfrenta señalamientos por trato a rehenes israelíes

El Comité también reconoció que acusaciones similares han sido dirigidas contra el movimiento palestino Hamás, especialmente por el trato a los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Aunque el foco del examen fue Israel, las autoridades internacionales reiteraron que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y sancionadas sin distinción de actores.

El proceso ante el Comité continuará en los próximos días, mientras se espera una respuesta oficial del Estado israelí a las observaciones preliminares.