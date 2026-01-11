Trump advierte a Cuba sobre el fin del envío de petróleo y dinero venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, al tiempo que advirtió que el flujo de petróleo y dinero proveniente de Venezuela hacia La Habana se detendrá de inmediato.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, escribió Trump en su red Truth Social. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

La advertencia llega tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y el bloqueo naval total impuesto por Washington a los buques que entran y salen de Venezuela. En medio de esta coyuntura, el régimen cubano ha recurrido a México para intentar paliar su crisis energética. Según informó la agencia Efe, el petrolero Ocean Mariner arribó el viernes a la bahía de La Habana con unos 86.000 barriles de combustible procedentes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Crisis energética y presión diplomática

La isla enfrenta una severa crisis energética desde mediados de 2024, marcada por las averías en sus centrales obsoletas y la falta de divisas para adquirir combustible. A ello se suma una situación económica crítica: Cuba cerró 2025 con una inflación interanual del 14,07 %, tras varios años de incrementos que han triplicado los precios desde 2020.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió el sábado que “si yo estuviera en el Gobierno de La Habana, estaría preocupado”, tras la captura y traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a una cárcel en Nueva York.

EE. UU. centra su presión en La Habana tras la caída de Maduro

Rubio aseguró que “todos esos guardias que ayudaban a la protección de Maduro, incluso la agencia de espionaje venezolana, estaba llena de cubanos” y concluyó que “Venezuela debe declarar su independencia de Cuba”.

Con la caída del régimen venezolano y el bloqueo naval en marcha, la administración Trump parece ahora centrar su presión en La Habana.