Trump advierte de una “gran depresión” si la justicia anula sus aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que la economía del país sufriría un colapso comparable al de 1929 si los tribunales anulan los aranceles que ha impuesto desde su regreso al poder en enero.

Trump teme que la justicia prohíba sus aranceles

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que la anulación de estas medidas por parte de una “corte de izquierda radical” impediría recuperar las decenas de miles de millones de dólares recaudados y supondría una pérdida irreparable de “honor nacional”.

Desde el inicio de su segundo mandato, el mandatario republicano ha establecido, en varias etapas, nuevos recargos de entre el 10 % y el 50 % sobre productos procedentes de Brasil, además de tarifas específicas para sectores como el automotriz, el acero, el aluminio y el cobre.

En mayo, el Tribunal Federal de Comercio Internacional bloqueó la mayoría de estas tarifas, pero una corte de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión mientras analiza el caso en detalle.

La Casa Blanca ha adelantado que acudirá a la Corte Suprema si el fallo final le resulta desfavorable.

Trump, de 79 años, también ha amenazado con ampliar las medidas proteccionistas hacia productos farmacéuticos y semiconductores.

Según datos divulgados este viernes por la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el promedio actual de los aranceles estadounidenses se ubica en 20,1 %, el más alto desde principios del siglo XX, exceptuando algunas semanas de 2025. El día de la investidura de Trump, el 20 de enero, la cifra era de apenas 2,4 %.

“Estados Unidos no podría recuperarse de semejante tragedia judicial”, subrayó el presidente, aunque dijo confiar en que el sistema judicial pueda deparar “cosas terribles, pero también increíblemente hermosas”.