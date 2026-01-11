CANAL RCN
Internacional

Trump reposteó mensaje que sugiere a Marco Rubio como “presidente de Cuba”

El gesto del mandatario estadounidense fue interpretado como una nueva provocación hacia La Habana.

Cuba y Marco Rubio
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 11 de 2026
11:50 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje que sugiere que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, podría ser “presidente de Cuba”.

El mensaje original, publicado el 8 de enero por el usuario Cliff Smith en la plataforma X, decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa. Al republicarlo, Trump añadió: “¡Suena bien para mí!”.

Smith, un usuario desconocido que se describe en su biografía como “californiano conservador”, cuenta con menos de 500 seguidores.

Lo que ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro

La publicación de Trump ocurre una semana después de la operación nocturna en Caracas en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente ahora depuesto de Venezuela. El operativo dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos, lo que incrementó las tensiones regionales.

El gesto del mandatario estadounidense fue interpretado como una nueva provocación hacia La Habana, en medio de un escenario marcado por la confrontación diplomática y militar.

Respuesta de Cuba: “EEUU actúa como un hegemón criminal”

Horas después, el canciller cubano Bruno Rodríguez reaccionó desde la red X, rechazando cualquier insinuación de vínculos mercenarios de su país. “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”, afirmó.

Rodríguez agregó que Cuba “tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo” y acusó a Washington de comportarse como “un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

