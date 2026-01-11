¿Qué dicen las nuevas guías saludables de Trump sobre cómo deberían alimentarse los estadounidenses?

Cerca del 55% de las calorías que consume, en promedio, la población estadounidense proviene de alimentos ultraprocesados, como dulces, productos horneados, snacks y bebidas azucaradas. Ese dato, respaldado por cifras federales, sirve de telón de fondo para las nuevas pautas nutricionales presentadas esta por el gobierno de Donald Trump, que llamó a reducir de forma explícita el consumo de este tipo de productos.

Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido debido a que la administración promovió el consumo de carne roja y lácteos, alimentos que durante años han sido objeto de advertencias por parte de nutricionistas.

Las directrices federales fueron acompañadas por un gráfico oficial que, mientras deja a granos integrales ricos en fibra como la avena en la parte inferior, deja en el mismo nivel a las frutas y las verduras con la carne, los lácteos y las grasas saludables.

Guías de nutrición generan opiniones divididas:

Desde el gobierno, el mensaje fue presentado como un punto de inflexión. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que ha difundido teorías no comprobadas sobre la relación entre el acetaminofén y el autismo y su postura antivacunas desde que llegó al cargo, aseguró que las nuevas pautas “revolucionarán” los hábitos de consumo de los Estados Unidos.

Mientras, la comunidad médica registró opiniones divididas. La recomendación de disminuir el consumo de azúcar y alimentos altamente procesados fue valorada positivamente, pero el respaldo a la proteína animal y a los lácteos enteros generó fuertes críticas.

Marion Nestle, profesora emérita de nutrición de la Universidad de Nueva York, expresó su desconcierto ante el enfoque general en declaraciones entregadas a la AFP: “Me pareció todo confuso, contradictorio, ideológico y muy retro”.

¿Qué dicen los expertos sobre las guías de nutrición de la administración Trump?

La profesora Nestle sostuvo que desaconsejar los alimentos ultraprocesados en efecto es una “recomendación muy sólida”, y agregó que la apoya “de todo corazón”. No obstante, señaló que las nuevas recomendaciones representan una victoria para las industrias cárnica y láctea de los Estados Unidos.

Una crítica similar planteó Peter Lurie, presidente del Centro para la Ciencia en el Interés Público, al advertir que el énfasis en la proteína animal, los lácteos enteros y la mantequilla va en contra de “los consejos basados en la ciencia” y podría resultar “perjudicial” para quienes decidan implementar la guía.