IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó este jueves al gobierno de Venezuela a “reconsiderar” la decisión de revocar las concesiones de operación a seis aerolíneas que habían suspendido sus vuelos tras la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos por la actividad militar en el sur del Caribe.

La medida afecta a Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), la filial colombiana de Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish Airlines, compañías que cancelaron sus conexiones con Venezuela en atención a la advertencia de Washington.

Las aerolíneas afectadas

En un comunicado, la IATA señaló que las aerolíneas “han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”, y reiteró que las empresas mantienen su compromiso con el país y su disposición a restablecer el servicio “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

La respuesta del gobierno venezolano

El gobierno venezolano, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), acusó a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos” y de suspender unilateralmente sus operaciones. El aeropuerto de Maiquetía, principal terminal aérea del país, amaneció este jueves con baja actividad y las oficinas de las compañías afectadas cerradas.

Una fuente de Iberia declaró a la AFP que la empresa desea retomar los vuelos “lo antes posible”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, calificó la medida como “desproporcionada” y aseguró que Lisboa apelará a canales diplomáticos con Caracas para buscar una solución.