CANAL RCN
Internacional

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

En un comunicado, la IATA señaló que las aerolíneas “han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”.

Avianca
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 27 de 2025
06:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó este jueves al gobierno de Venezuela a “reconsiderar” la decisión de revocar las concesiones de operación a seis aerolíneas que habían suspendido sus vuelos tras la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos por la actividad militar en el sur del Caribe.

VIDEO | Así luce el espacio aéreo de Venezuela en medio de la suspensión de vuelos tras la advertencia de Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así luce el espacio aéreo de Venezuela en medio de la suspensión de vuelos tras la advertencia de Estados Unidos

La medida afecta a Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), la filial colombiana de Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish Airlines, compañías que cancelaron sus conexiones con Venezuela en atención a la advertencia de Washington.

Las aerolíneas afectadas

En un comunicado, la IATA señaló que las aerolíneas “han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”, y reiteró que las empresas mantienen su compromiso con el país y su disposición a restablecer el servicio “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia
RELACIONADO

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia

La respuesta del gobierno venezolano

El gobierno venezolano, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), acusó a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos” y de suspender unilateralmente sus operaciones. El aeropuerto de Maiquetía, principal terminal aérea del país, amaneció este jueves con baja actividad y las oficinas de las compañías afectadas cerradas.

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.
RELACIONADO

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Una fuente de Iberia declaró a la AFP que la empresa desea retomar los vuelos “lo antes posible”. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, calificó la medida como “desproporcionada” y aseguró que Lisboa apelará a canales diplomáticos con Caracas para buscar una solución.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Maduro se grabó manejando por Caracas para desmentir que está atemorizado: "Vámonos de rumba"

Argentina

Cristina Kirchner señalada como “principal receptora” de sobornos en megajuicio de corrupción en Argentina

Diosdado Cabello

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia

Otras Noticias

Ciberseguridad

¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Para evitar caer en este tipo de fraudes, aquí le compartimos algunas recomendaciones esenciales.

Antioquia

Capturado en Antioquia, 'Fénix', coordinador del envío de droga entre el Clan del Golfo y organizaciones internacionales

Alias Fénix era el puente entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, facilitando operaciones que incluían logística, contactos y distribución internacional.

Viral

Sara Corrales enternece al revelar la primera ecografía de su bebé: ¿cuándo nacerá?

Atlético Nacional

Batalla campal en la final Sub-13 entre Nacional y Estudiantil: pelea en la cancha y tribuna

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos