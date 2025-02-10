Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que prepara recortes permanentes en la estructura del gobierno federal, decisión que atribuyó al cierre parcial de la administración provocado por el bloqueo en el Congreso para aprobar un nuevo plan presupuestario.

Donald Trump lanzó fuertes amenazas con despidos permanentes

La Casa Blanca informó que se eliminarán miles de millones de dólares en fondos destinados a varios estados gobernados por demócratas, como parte de las medidas de ajuste.

Trump señaló en su red Truth Social que se reunió con Russell Vought, director de la Oficina de Presupuesto, para definir qué agencias serían objeto de los recortes.

“Me reuniré hoy con Russ Vought para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió el mandatario. El republicano calificó la negativa demócrata a su plan de financiación como una “oportunidad sin precedentes” para reestructurar el aparato federal.

El cierre parcial, iniciado el miércoles, afecta a unos 750.000 trabajadores federales que han dejado de recibir salario, mientras otros deben continuar laborando sin remuneración. La Casa Blanca advirtió que “miles” de empleados podrían ser despedidos si la situación persiste.

Mientras los republicanos buscan extender el gasto público hasta el 21 de noviembre, los demócratas insisten en restablecer recursos para programas de salud recortados previamente.

El Senado, donde los republicanos tienen 53 escaños y requieren 60 votos para aprobar el presupuesto, volverá a reunirse este viernes. En la última votación, tres demócratas se unieron a la mayoría republicana, aunque la bancada aún necesita más apoyos para sacar adelante el plan.

Trump ha intensificado la presión sobre bastiones demócratas como Nueva York y California, donde se preparan recortes en proyectos financiados por los Departamentos de Energía y Transporte. Según el gobierno, la cancelación de 321 subvenciones a 223 proyectos generará un ahorro estimado en 7.560 millones de dólares.

El presidente republicano, con un tono desafiante, también lanzó críticas directas a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, mientras que desde la oposición se insiste en que están dispuestos a negociar “con cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar”, según dijo Jeffries.

Este es el primer cierre administrativo desde 2019, año en el que se registró el más prolongado de la historia con 35 días de parálisis.

Sectores como la aviación ya han alertado sobre riesgos de seguridad y retrasos en vuelos si la crisis política no se resuelve en el corto plazo.