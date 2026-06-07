Nuevo apagón eléctrico en Cuba colapsa gran parte de la isla

Cuba enfrenta un nuevo colapso de su sistema eléctrico nacional que ha dejado sin suministro de electricidad a millones de habitantes en gran parte del territorio, agravando la profunda crisis energética que atraviesa el país desde hace meses.

El apagón masivo se produce en un contexto de deterioro crónico de la infraestructura eléctrica cubana, que depende de plantas termoeléctricas antiguas con más de 40 años de operación y constantes fallos técnicos.

Esta situación se ha convertido en una problemática recurrente que afecta directamente la vida cotidiana de los cubanos, quienes enfrentan interrupciones del servicio de hasta 20 horas diarias en algunas regiones.

¿Qué causó el nuevo apagón en Cuba?

Las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba han reportado que el sistema nacional experimentó una desconexión que afectó la generación y distribución del servicio.

Los cortes programados, conocidos localmente como afectaciones del servicio eléctrico, se han intensificado debido a la escasez de combustible, el mantenimiento inadecuado de las centrales y la falta de inversión en infraestructura.

La crisis energética tiene consecuencias directas en todos los sectores de la economía cubana. Los hospitales operan con plantas eléctricas de emergencia, el comercio se ve paralizado, y la conservación de alimentos se convierte en un desafío diario para las familias.

Además, el suministro de agua también se ve comprometido, ya que las bombas de distribución requieren electricidad para funcionar.

Colapsa Cuba por apagón masivo

Este nuevo apagón se suma a los varios colapsos totales que ha experimentado el sistema eléctrico nacional*en los últimos meses, incluyendo el apagón masivo de octubre de 2024 que dejó a toda la isla a oscuras durante varios días.

Expertos señalan que, sin una inversión significativa en modernización de la infraestructura y diversificación de fuentes energéticas, estos eventos continuarán siendo frecuentes.

El gobierno cubano ha atribuido la crisis a las sanciones internacionales que dificultan la importación de combustible y piezas de repuesto, mientras que la población expresa creciente frustración social ante una situación que se prolonga sin soluciones efectivas a corto plazo.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN