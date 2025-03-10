CANAL RCN
Internacional

Trump dio un ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz: tienen hasta el domingo en la noche

Desde el inicio de la guerra se ha registrado la muerte de 66.225 palestinos en la franja de Gaza.

Donald Trump casa blanca
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 03 de 2025
02:06 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó este viernes un ultimátum a Hamás: aceptar su propuesta de paz para Gaza antes de las 10:00 de la noche del domingo o enfrentar, “el infierno total”.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump precisó el plazo en horario de la capital estadounidense: “Hamás tiene hasta el ‘domingo por la noche a las SEIS (6) P.M., hora de Washington, D.C.’”. Y advirtió: “Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”.

Trump advirtió que tiene en la mira a los hombres de Hamás:

Además del ultimátum, el mandatario instó a los “palestinos inocentes” a abandonar una zona no especificada ante la posibilidad de un ataque dirigido contra las fuerzas restantes del grupo. “Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona, donde podría haber una gran cantidad de muertes, y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar. ¡Afortunadamente para Hamás, tendrán una última oportunidad!”, escribió.

Trump también sostuvo que la mayoría de los combatientes de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados”, en un mensaje que destaca la amenaza de una acción militar masiva si no se concreta el acuerdo.

De aceptar, rehenes israelíes tendrán que liberarse en un plazo de 72 horas:

La iniciativa de paz de Trump —que propone, entre otros puntos, un alto el fuego, la liberación de los rehenes en poder de Hamás en 72 horas, el desarme del grupo y la retirada gradual de Israel de Gaza— contó con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sin embargo, hasta ahora Hamás no ha aceptado la oferta.

El conflicto tiene su origen en el asalto de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, una ofensiva que, según un balance de AFP basado en datos oficiales israelíes, dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles. La posterior respuesta militar de Israel en Gaza ha sido devastadora: el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás registra al menos 66.225 fallecidos, cifra que la ONU considera fiable.

