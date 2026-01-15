María Corina Machado entregó la medalla de su Nobel de Paz a Donald Trump

En las últimas horas, tras una reunión que se mantuvo por cerca de dos horas y donde María Corina Machado y Donald Trump compartieron un almuerzo en la Casa Blanca, la aseguró que cumplió su promesa de entregar el Nobel de Paz 2025 al mandatario estadounidense.

En medio de un encuentro de alto riesgo que podría afectar la forma en que Trump busca dar forma al futuro político del país sudamericano, Machado decidió entregarle la medalla por su compromiso con el pueblo venezolano:

El pueblo de Bolívar le está entregando ahora al heredero de Washington la Medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por su compromiso por nuestra libertad.

¿Donald Trump aceptó la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado?

No quedó claro si Trump aceptó la medalla. Su gesto parecía formar parte de su esfuerzo por influir en el futuro de su país.

Es importante recordar que Trump hizo campaña abiertamente para obtener el premio antes de que Machado lo recibiera.

El Instituto Nobel Noruego declaró que el premio no puede transferirse, compartirse ni revocarse. Al preguntarle a Trump si quería que Machado le entregara el premio, respondió: "No, no dije eso. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz".

Detalles de la primera reunión de María Corina Machado y Donald Trump

El almuerzo que duró más de una hora marcó la primera vez que ambos se conocieron en persona. Machado se reunió con senadores tanto republicanos como demócratas en el Capitolio.

Mientras se desarrollaba la visita, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump estaba ansioso por reunirse con Machado, pero que mantenía su evaluación realista de que ella actualmente no tiene el apoyo necesario para liderar el país en el corto plazo.

Machado, quien huyó de Venezuela en una operación secreta por mar en diciembre, está compitiendo con miembros del gobierno de Venezuela por la atención de Trump y tratando de asegurarse de tener un papel en el gobierno de la nación en el futuro.

Después de que Estados Unidos capturó al líder venezolano Nicolás Maduro en una operación de secuestro este mes, varias figuras de la oposición, miembros de la diáspora venezolana y políticos de todo Estados Unidos y América Latina han expresado su esperanza de que Venezuela inicie el proceso de democratización.

"Sé que el presidente esperaba con ansias esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva con la señorita Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchos del pueblo venezolano", dijo Leavitt mientras se desarrollaba la reunión.