Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair en consejo de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el viernes al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del nuevo "consejo de paz" en Gaza, informó la Casa Blanca.

El mandatario republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros. El propio Trump presidirá el ente y adelantó que en las próximas semanas se anunciarán más nombramientos.

Una elección polémica en Medio Oriente

La designación de Blair generó controversia en la región debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. Trump había señalado el año pasado que buscaba asegurarse de que su inclusión fuera “una opción aceptable para todos”.

El anuncio del consejo se produjo un día después de que el presidente estadounidense revelara la creación de este organismo, considerado un elemento clave de la segunda fase del plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza.

“Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, escribió Trump en redes sociales.

Avances y desafíos del plan de paz

La conformación del consejo ocurre poco después de que se anunciara un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encabezado por el ex vice ministro Ali Shaath, encargado de administrar la Franja de Gaza en la etapa de posguerra.

Además, Trump designó al mayor general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en el territorio.

El plan de paz para Gaza, respaldado por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre y permitió la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás, así como el cese de los combates entre ese grupo e Israel.

Sin embargo, la segunda fase enfrenta obstáculos: los palestinos reclaman un calendario claro para la retirada militar completa de Israel, mientras que Hamás se niega a comprometerse con un desarme total, exigencia considerada innegociable por Tel Aviv.