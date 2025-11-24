CANAL RCN
Internacional

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios

El presidente de Estados Unidos evalúa una conversación directa con Nicolás Maduro, aunque aún no hay fecha y el contacto está en fase de planificación.

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
07:58 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando una llamada telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con información revelada por Axios y basada en fuentes de la propia Administración estadounidense.

Según el medio, Trump ya les expresó a sus asesores su intención de hablar con Maduro, aunque la comunicación aún no está programada y permanece “en fase de planificación”. Un funcionario citado por Axios afirmó que, pese a la tensión entre ambos gobiernos, no hay operaciones encubiertas previstas “por ahora”, aunque agregó que ese escenario “no puede descartarse en el futuro”.

Tensión creciente entre Washington y Caracas

La filtración llega en un momento en el que medios internacionales han reportado que la presión de Washington sobre Caracas habría entrado en una nueva etapa. Desde el verano, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, parte de la campaña destinada a incrementar la presión sobre el Gobierno venezolano.

En paralelo, el Departamento de Estado anunció recientemente la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO). Washington sostiene que la estructura estaría vinculada a altos mandos militares y a miembros del Gobierno venezolano, y que estaría liderada por Maduro, acusaciones que este rechaza.

A la tensión diplomática se suma una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), que instó a los vuelos comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y zonas del sur del Caribe, ante lo que catalogó como una “situación potencialmente peligrosa”.

Esta alerta ha llevado a varias aerolíneas europeas y americanas a cancelar o ajustar sus rutas hacia el país caribeño, en medio del aumento de actividad militar y la incertidumbre regional.

