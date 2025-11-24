Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando una llamada telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con información revelada por Axios y basada en fuentes de la propia Administración estadounidense.

Según el medio, Trump ya les expresó a sus asesores su intención de hablar con Maduro, aunque la comunicación aún no está programada y permanece “en fase de planificación”. Un funcionario citado por Axios afirmó que, pese a la tensión entre ambos gobiernos, no hay operaciones encubiertas previstas “por ahora”, aunque agregó que ese escenario “no puede descartarse en el futuro”.

Tensión creciente entre Washington y Caracas

La filtración llega en un momento en el que medios internacionales han reportado que la presión de Washington sobre Caracas habría entrado en una nueva etapa. Desde el verano, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, parte de la campaña destinada a incrementar la presión sobre el Gobierno venezolano.

En paralelo, el Departamento de Estado anunció recientemente la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO). Washington sostiene que la estructura estaría vinculada a altos mandos militares y a miembros del Gobierno venezolano, y que estaría liderada por Maduro, acusaciones que este rechaza.

A la tensión diplomática se suma una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), que instó a los vuelos comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y zonas del sur del Caribe, ante lo que catalogó como una “situación potencialmente peligrosa”.

Esta alerta ha llevado a varias aerolíneas europeas y americanas a cancelar o ajustar sus rutas hacia el país caribeño, en medio del aumento de actividad militar y la incertidumbre regional.