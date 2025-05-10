Donald Trump asegura que no hay lanchas tras ataques de EE. UU. cerca de Venezuela

El presidente Donald Trump, dijo el domingo 5 de octubre que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que no hay más botes en esa área del Caribe.

Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto.

"Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", dijo Trump.

Simplemente no podemos encontrar ninguno"

¿Cuántos muertos han dejado las emboscadas de EE. UU. en el Caribe

Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca afirma que los ataques han destruido al menos cuatro barcos, algo que evitó que las drogas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas y expertos cuestionan la legalidad de usar la fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados.

Trump se jactó de que su política estaba funcionando y que la acción militar podría ampliarse a rutas terrestres.

"Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien", indicó.

El último ataque a lancha venezolana en el Caribe

Trump se refirió al último ataque mortal que tuvo lugar. Sin embargo, el último anunciado por el Pentágono fue el viernes, cuando funcionarios dijeron que mataron a cuatro personas no identificadas acusadas de ser "narcoterroristas" en un pequeño bote frente a Venezuela.

Un video del incidente publicado por el Pentágono mostró una lancha rápida repentinamente envuelta en humo y llamas.