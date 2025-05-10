CANAL RCN
Internacional

Donald Trump asegura que no hay lanchas tras ataques de EE. UU. cerca de Venezuela

En cinco ataques desde el inicio de los bombardeos contra el narcotráfico en el Caribe, Estados Unidos ha dejado 21 muertos.

Donald Trump asegura que no hay lanchas tras ataques de EE. UU. cerca de Venezuela
Discurso de Trump ante Naciones Unidas. Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
08:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump, dijo el domingo 5 de octubre que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que no hay más botes en esa área del Caribe.

Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto.

"Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", dijo Trump.

Simplemente no podemos encontrar ninguno"

EE. UU. bombardeó otra lancha, al parecer, venezolana, dejando cuatro muertos
RELACIONADO

EE. UU. bombardeó otra lancha, al parecer, venezolana, dejando cuatro muertos

¿Cuántos muertos han dejado las emboscadas de EE. UU. en el Caribe

Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca afirma que los ataques han destruido al menos cuatro barcos, algo que evitó que las drogas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas y expertos cuestionan la legalidad de usar la fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados.

Trump se jactó de que su política estaba funcionando y que la acción militar podría ampliarse a rutas terrestres.

"Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien", indicó.

Padrino López aseguró que se destruyeron laboratorios de droga del ELN y disidencias en Venezuela
RELACIONADO

Padrino López aseguró que se destruyeron laboratorios de droga del ELN y disidencias en Venezuela

El último ataque a lancha venezolana en el Caribe

Trump se refirió al último ataque mortal que tuvo lugar. Sin embargo, el último anunciado por el Pentágono fue el viernes, cuando funcionarios dijeron que mataron a cuatro personas no identificadas acusadas de ser "narcoterroristas" en un pequeño bote frente a Venezuela.

Un video del incidente publicado por el Pentágono mostró una lancha rápida repentinamente envuelta en humo y llamas.

Exclusivo | Canciller reveló negociaciones con Venezuela para liberar a colombianos detenidos
RELACIONADO

Exclusivo | Canciller reveló negociaciones con Venezuela para liberar a colombianos detenidos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años

Gaza

Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros antes de las negociaciones en Egipto

Donald Trump

Trump declaró "zona de guerra" a Chicago y ordenó el despliegue de tropas: ¿por qué?

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Quiere empezar a ahorrar? Así puede construir su colchón financiero

Le contamos las claves para comenzar a construir su propio ‘colchón financiero’.

Selección Colombia

Colombia empató ante Nigeria y acabó en el primer lugar de su grupo en el Mundial sub-20: resumen y goles

El equipo de César Torres dejó escapar la victoria en los últimos minutos, pero de igual manera logró quedarse con el primer puesto de la Copa del Mundo.

Valle del Cauca

Liberan a Sara Sofía González, la lideresa de 18 años secuestrada por hombres armados en Jamundí

Artistas

¡Maluma hace historia! Primer artista de reguetón en cantar en el Empire State

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?