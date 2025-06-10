Así se prepara Venezuela frente a un posible estado de conmoción exterior

En un escenario de crecientes tensiones con Estados Unidos, Venezuela intensifica sus preparativos militares y civiles.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han declarado públicamente su alistamiento ante un posible "estado de conmoción exterior", una medida que, según altos mandos militares, marcaría una "transición hacia el período de la guerra".

El país caribeño se moviliza para enfrentar una potencial agresión militar frente a un posible estado de conmoción exterior, con ejercicios de comunicaciones y la capacitación de milicianos y líderes comunitarios.

Venezuela se prepara ante un posible estado de conmoción exterior

El pasado sábado 4 de octubre de 2025, efectivos militares supervisaron ejercicios de comunicaciones enfocados en un eventual conflicto bélico, con la participación activa de milicianos y simpatizantes del chavismo.

La estrategia busca asegurar la conectividad y la organización en caso de una invasión extranjera, mientras el gobierno se prepara para una posible declaratoria de estado de excepción.

Esta medida otorgaría poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, en un contexto de constantes acusaciones de Washington sobre presuntos nexos con el narcotráfico y despliegues militares en el Caribe.

¿Qué implica la "transición hacia el período de la guerra" para Venezuela?

El general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional, brazo logístico de la FANB, fue contundente al afirmar que se preparan para "un estado de excepción que sería el paso de la paz a una transición hacia el período de la guerra".

Esta declaratoria implicaría una serie de acciones y movilizaciones a gran escala, orientadas a la defensa del territorio.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que Venezuela ha puesto en práctica planes de defensa en los últimos 45 días, adaptándose a la "progresividad de la agresión de la amenaza militar" de Estados Unidos.

Los ejercicios de comunicación son un pilar fundamental en esta estrategia. Desde el uso de radios transmisores, como el que utilizó Padrino López para comunicarse con grupos en una plaza de Caracas, hasta métodos más rudimentarios.

"Tambores, humo o lo que sea, pero debemos mantenernos comunicados", bromeó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presente en uno de los puntos de los ejercicios.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, desde la Guaira, enfatizó la necesidad de "convertirnos en una red popular, de radio bemba (boca a boca)".

Escalada de tensiones entre EE.UU. y Venezuela

La intensificación de los preparativos militares venezolanos se enmarca en un contexto de escalada de tensiones con Estados Unidos.

Desde agosto, Washington ha desplegado buques y aviones de guerra en el Caribe, justificando la operación como una lucha contra narcotraficantes.

El presidente Donald Trump ha acusado a Maduro de presuntos nexos con el narcotráfico y ha reportado la destrucción de al menos cinco embarcaciones de supuestos traficantes venezolanos, con un saldo de 21 muertos, desde el 2 de septiembre.

Venezuela ha condenado estas acciones, considerándolas una agresión y una amenaza directa a su soberanía. Los ejercicios militares, la exhibición de aviones de combate de fabricación rusa y la movilización de milicianos son la respuesta de Caracas.