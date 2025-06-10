CANAL RCN
Venezuela alertó a EE. UU. de la supuesta activación de una bomba en su embajada en Caracas

La alerta del régimen de Maduro se da en un contexto de creciente tensión tras el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.

Foto: AFP

AFP

octubre 06 de 2025
10:42 a. m.
Venezuela advirtió a Estados Unidos sobre un plan de extremistas para colocar explosivos en su embajada en Caracas. El jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, señaló las advertencias que se le han hecho a EE. UU.:

Por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019 luego de que Washington no reconociese la primera reelección de Nicolás Maduro en 2018. Desde entonces la embajada está ocupada por algunos empleados.

¿Quiénes atentarían contra la embajada de EE. UU. en Caracas?

De acuerdo con la información entregada por Jorge Rodríguez, "mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos”.

Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege.

El gobierno de Venezuela suele denunciar planes conspirativos de los que culpa a la oposición para intentar derrocarlo y crear escenarios de violencia en el país.

La advertencia también fue transmitida a una embajada europea, que Rodríguez no especificó, para que también comunique de estos planes a Washington.

¿María Corina Machado está en la Embajada de EE. UU.?

Durante semanas ha circulado en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la embajada de Estados Unidos.

Su paradero no ha podido ser verificado y ninguna autoridad venezolana ni estadounidense confirma estos rumores.

Maduro ordenó el despliegue de miles de soldados en las fronteras y llamó a civiles a alistarse. También ha ordenado ejercicios y maniobras en estados costeros tras la ofensiva de EE. UU. en el Caribe que ha dejado 21 muertos.

