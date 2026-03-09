¿A punto de caer Diosdado Cabello? EE. UU. llega rodea el espacio aéreo de Venezuela con aviones caza

Estados Unidos publicó en las últimas horas imágenes de cuatro de sus aviones de guerra en un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela.

Esta situación ocurre un poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo a la histórica captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos aviones caza F-35, de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo.

¿Se acerca la caída de Diosdado Cabello?

Días antes del sobrevuelo de estos aviones de guerra, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

"Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes", informó el general Francis Donovan, jefe de esta unidad militar, en el mismo mensaje.

En una de las imágenes se observa la formación de aviones frente a las costas del estado La Guaira, sede del principal aeropuerto del país que sirve a la capital.

Aunque se desconoce el objetivo de la llegada de estas aeronaves al espacio aéreo, crece la especulación sobre la posible caída de Diosdado Cabello, el segundo al mando del régimen venezolano.

Así está la situación entre Venezuela y Estados Unidos

El general Francis Donovan se reunió en febrero pasado en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos antimperialistas.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y desde entonces gobierna bajo presión de Washington. Le cedió control del petróleo y ahora impulsa una ley de minería también favorable a los intereses estadounidenses.

Estados Unidos desplegó desde agosto de 2025 una poderosa flotilla aeronaval en el Caribe, en un despliegue que terminó con la captura de Maduro.

En los días previos, Venezuela denunciaba la presencia de aviones espía estadounidenses cerca de su espacio aéreo.