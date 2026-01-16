María Corina Machado afirma que será presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que espera ser elegida presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”, según declaraciones entregadas en una entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.

Durante la conversación, grabada tras su encuentro el jueves con el presidente estadounidense Donald Trump, Machado expresó su visión de futuro para el país y reafirmó su aspiración presidencial.

“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, afirmó.

Las declaraciones de Machado se producen en un contexto político marcado por un cambio en el liderazgo del país.

Actualmente, Delcy Rodríguez asumió la presidencia de manera interina tras la captura y salida de Venezuela del presidente Nicolás Maduro, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses.

El encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump

Entretanto, en las recientes horas, María Corina Machado sostuvo un encuentro de cerca de dos horas con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, durante el cual compartieron un almuerzo y la líder opositora aseguró haber cumplido su promesa de entregarle simbólicamente la Medalla del Premio Nobel de la Paz 2025.

Según Machado, el gesto buscó reconocer el compromiso de Trump con la libertad del pueblo venezolano.

Cabe mencionar que no quedó confirmado si el mandatario aceptó la medalla. El Instituto Nobel Noruego recordó que el galardón no puede transferirse ni compartirse, y el propio Trump aclaró que nunca solicitó recibirlo, subrayando que Machado fue la legítima ganadora del premio.

El gesto de la opositora fue interpretado como parte de su estrategia para influir en el futuro político de Venezuela.

El encuentro marcó la primera reunión presencial entre ambos líderes. Durante su visita a Washington, Machado también sostuvo reuniones con senadores republicanos y demócratas, mientras buscaba posicionarse en medio del nuevo escenario político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que Trump esperaba con interés la reunión y reconoció a Machado como una voz valiente para muchos venezolanos, aunque señaló que el presidente mantiene una visión realista sobre la falta de apoyo suficiente para que ella lidere el país en el corto plazo.

En paralelo, diversos sectores de la oposición y la diáspora venezolana han expresado expectativas de que se inicie un proceso de democratización en Venezuela.