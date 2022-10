En video: el pánico por la impresionante turbulencia durante un vuelo, que dejó 12 heridos

Doce pasajeros resultaron heridos, tres de los cuales quedaron en observación, "producto de una turbulencia severa" durante un vuelo procedente de Madrid y con destino a Buenos Aires, informó este miércoles la compañía Aerolíneas Argentinas.

El hecho ocurrió "sobre el océano Atlántico entrando al continente americano", señaló un comunicado de la empresa que precisó que el vuelo afectado fue el AR1133 en el que viajaban 271 pasajeros y 13 tripulantes y que aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La fuerte turbulencia "provocó un movimiento inusitado dentro de la cabina, con caída de algunos equipajes de mano y el desplazamiento de pasajeros", dijo una fuente de la empresa a la agencia oficial Télam.

Según la aerolínea, nueve pasajeros tuvieron distintos traumatismos leves y fueron atendidos y "liberados" por personal de salud en el mismo aeropuerto, mientras que otros tres fueron trasladados al hospital de la zona donde quedaron en observación.

"Los pasajeros que resultaron más comprometidos y que son los que debieron ser trasladados, no tenían puesto el cinturón de seguridad al momento de la turbulencia", señaló la compañía, según la cual los carteles indicadores de cinturón de seguridad estaban encendidos y se había realizado el anuncio correspondiente.

Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir. Anoche, cruzando la cordillera. La grabación no es mía, yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar. pic.twitter.com/c5aabIz7bk