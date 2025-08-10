CANAL RCN
Colombia

Embajada de Rusia advierte a mercenarios colombianos que luchan junto a Ucrania: “Eligen un escenario trágico”

Exmilitares colombianos suelen gustar por su tiempo en batalla contra grupos narcotraficantes y guerrillas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 08 de 2025
09:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo Capítulo del conflicto entre Rusia y Ucrania involucraría a mercenarios colombianos, que estarían en el frente de batalla, bajo ordenes de Kiev.

En respuesta, la embajada de Rusia en Bogotá lanzó una advertencia contundente sobre el futuro de quienes decidan unirse a las filas ucranianas. En sus palabras, “eligen entre dos escenarios: uno de ellos es trágico, el otro es la cárcel”.

La reacción rusa se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro publicara en la red social X un video en el que supuestamente aparecen colombianos combatiendo en Ucrania.

Veinte mercenarios colombianos están atrapados en Ucrania y piden ayuda para volver al país
RELACIONADO

Veinte mercenarios colombianos están atrapados en Ucrania y piden ayuda para volver al país

En su mensaje, el mandatario, con aparente indignación, denunció que están siendo tratados como una “raza inferior” y utilizados como “carne de cañón”. Además, hizo un llamado directo a los exmilitares para que regresen a Colombia.

Colombianos habrían quedado varados en la frontera:

Según la embajada rusa, el número de colombianos combatiendo junto al ejército ucraniano “sigue siendo bastante alto”. La mayoría de estos hombres son militares retirados, atraídos por promesas de sueldos elevados ofrecidos por empresas intermediarias.

Las familias de algunos de ellos han relatado que, tras firmar contratos por seis meses, varios se han visto atrapados en territorio ucraniano sin posibilidad de volver a casa. Medios locales reportan que al menos 35 colombianos solicitaron terminar anticipadamente sus contratos, pero no han podido salir del país europeo. La Cancillería colombiana, hasta el momento, no ha confirmado estas denuncias.

Mercenario colombiano en Ucrania asegura que le prometieron 12 millones y solo recibió 65.000 pesos
RELACIONADO

Mercenario colombiano en Ucrania asegura que le prometieron 12 millones y solo recibió 65.000 pesos

Mercenarios colombianos gustan por su tiempo en batalla contra grupos narcotraficantes y guerrillas:

Desde que comenzó la invasión rusa en 2022, combatientes de distintas nacionalidades han participado en el conflicto, y los colombianos no son ajenos a estas actividades.

Por su experiencia militar, han sido contratados anteriormente en escenarios de guerra como Afganistán, Irak y Sudán, en donde el gobierno, recientemente, acusó a un grupo de colombianos de combatir junto a una milicia paramilitar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Narcotráfico

La lujosa mansión en Cali que era de un poderoso narco: santero decía que había caletas de dinero

Daniel Quintero

Escándalo por presunta corrupción que salpica al hermano de Daniel Quintero: podría ir a prisión

Transmilenio

Transmilenio encontró cómo hacer menos ruido en la madrugada

Otras Noticias

Atlético Nacional

Reinaldo Rueda y Atlético Nacional: lo que se sabe sobre los rumores de un posible regreso

El técnico colombiano, hoy al mando de Honduras, vuelve a sonar en Medellín como opción para dirigir al 'Verdolaga' en 2026.

ONU

Uno de cada cuatro Cascos Azules será retirado de sus funciones por falta de recursos: ONU

Nueve de las 11 misiones que, actualmente, lideran, podrían verse afectadas por los recortes de la administración Trump.

Artistas

Leyenda de la icónica banda 'Kiss' fue hospitalizado tras accidente de carro: este es su estado de salud

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de octubre de 2025

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional