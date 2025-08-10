Embajada de Rusia advierte a mercenarios colombianos que luchan junto a Ucrania: “Eligen un escenario trágico”

Un nuevo Capítulo del conflicto entre Rusia y Ucrania involucraría a mercenarios colombianos, que estarían en el frente de batalla, bajo ordenes de Kiev.

En respuesta, la embajada de Rusia en Bogotá lanzó una advertencia contundente sobre el futuro de quienes decidan unirse a las filas ucranianas. En sus palabras, “eligen entre dos escenarios: uno de ellos es trágico, el otro es la cárcel”.

La reacción rusa se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro publicara en la red social X un video en el que supuestamente aparecen colombianos combatiendo en Ucrania.

En su mensaje, el mandatario, con aparente indignación, denunció que están siendo tratados como una “raza inferior” y utilizados como “carne de cañón”. Además, hizo un llamado directo a los exmilitares para que regresen a Colombia.

Colombianos habrían quedado varados en la frontera:

Según la embajada rusa, el número de colombianos combatiendo junto al ejército ucraniano “sigue siendo bastante alto”. La mayoría de estos hombres son militares retirados, atraídos por promesas de sueldos elevados ofrecidos por empresas intermediarias.

Las familias de algunos de ellos han relatado que, tras firmar contratos por seis meses, varios se han visto atrapados en territorio ucraniano sin posibilidad de volver a casa. Medios locales reportan que al menos 35 colombianos solicitaron terminar anticipadamente sus contratos, pero no han podido salir del país europeo. La Cancillería colombiana, hasta el momento, no ha confirmado estas denuncias.

Mercenarios colombianos gustan por su tiempo en batalla contra grupos narcotraficantes y guerrillas:

Desde que comenzó la invasión rusa en 2022, combatientes de distintas nacionalidades han participado en el conflicto, y los colombianos no son ajenos a estas actividades.

Por su experiencia militar, han sido contratados anteriormente en escenarios de guerra como Afganistán, Irak y Sudán, en donde el gobierno, recientemente, acusó a un grupo de colombianos de combatir junto a una milicia paramilitar.