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Un beso en la mano sin consentimiento podría considerarse una agresión sexual: la nueva determinación de la justicia española

ONU Mujeres advierte que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual.

Foto: montaje realizado con imágenes tomadas de redes sociales
Foto: montaje realizado con imágenes tomadas de redes sociales

Noticias RCN

AFP

abril 05 de 2026
12:39 p. m.
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El Tribunal Supremo de España ha establecido un precedente judicial al determinar que un beso en la mano sin consentimiento puede constituir un delito de agresión sexual.

La máxima instancia judicial del país europeo ratificó esta postura al confirmar la condena de un hombre que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús, desestimando los intentos de la defensa por recalificar el incidente como un simple "acoso callejero".

Es así que el acusado, según la decisión que llegó a manos de la agencia de noticias francesa AFP, deberá abonar la multa de 1.620 euros impuesta originalmente.

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La intención del agresor no se limitó a tomarla de la mano:

El tribunal determinó que el hombre "actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero".

Es esa la razón de que no se tratara, en palabras de los magistrados, “de un mero acto de cogerle de la mano", sino por el contrario, "hubo un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar".

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España se adelanta con la decisión a futuros casos de agresión sexual:

Esta decisión judicial refuerza la posición de España como referente en la lucha contra la violencia de género, camino que inició en 2004 con una ley pionera en Europa.

Con su reciente determinación en la defensa de víctimas de agresión sexual, el país se adelanta a posibles casos de violencia en las calles, en un momento en el que, de acuerdo con ONU Mujeres, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual.

“Esta cifra”, alerta el organismo internacional “no incluye el acoso sexual y se ha mantenido prácticamente sin cambios en los dos últimos decenios”.

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